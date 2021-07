Richard Branson porte Sirisha Bandla sur ses épaules pour célébrer le voyage dans l’espace

Le fondateur de Virgin Galactic, le milliardaire Richard Branson et son équipage ont effectué un vol spatial réussi dimanche. Après leur retour sur terre, Branson a porté le membre d’équipage indo-américain Sirisha Bandla sur ses épaules tout en célébrant leur vol dans l’espace, à Spaceport America près de Truth or Consequences, Nouveau-Mexique, le 11 juillet. Après Kalpana Chawla, Bandla est devenu le deuxième Indien- femme née pour voler dans l’espace. Elle était l’un des six voyageurs spatiaux à bord du « VSS Unity » de Virgin Galactic, qui a décollé dans l’espace le 11 juillet depuis le Nouveau-Mexique. En tant que membre de l’équipage de six membres aux côtés du fondateur de Virgin Galactic Richard Branson, le rôle de Bandla était celui d’une expérience de chercheur. Le vol spatial a fait de l’ingénieur aéronautique de 34 ans, diplômé de l’Université Purdue, la deuxième femme d’origine indienne à aller dans l’espace après Kalpana Chawla et la quatrième Indienne à voler dans l’espace.

Bandla est né à Guntur, dans l’Andhra Pradesh et a grandi à Houston, au Texas, selon un article publié dans Economic Times. Elle a commencé à travailler chez Virgin Galactic en 2015 et est actuellement vice-présidente des affaires gouvernementales de l’entreprise.

« Je suis incroyablement honoré de faire partie de l’incroyable équipage de # Unity22 », a tweeté Bandla avant le vol le 2 juillet.

Je suis incroyablement honoré de faire partie de l’incroyable équipe de #Unité22, et faire partie d’une entreprise dont la mission est de mettre l’espace à la disposition de tous. https://t.co/sPrYy1styc– Sirisha Bandla (@SirishaBandla) 2 juillet 2021

Virgin Galactic a également partagé une photo de l’équipage avec Bandla en vedette.

Notre premier vol d’essai propulsé par fusée avec équipage complet est prévu pour le 11 juillet avec deux pilotes et quatre spécialistes de mission, dont @RichardBranson à bord. Si nous pilotions votre équipage, qui flotterait en apesanteur à côté de vous ? Taguez vos astronautes ! #Unité22 pic.twitter.com/3FTCls7A4W – Vierge Galactique (@virgingalactic) 2 juillet 2021

Le vol spatial Virgin Galactic Unity 22 a atteint une altitude maximale d’environ 53 miles (85 kilomètres), au-delà de la limite de l’espace selon les États-Unis, permettant aux passagers de vivre l’apesanteur et d’admirer la courbure de la Terre. Alors que l’équipage tournait en rond, profitant de l’expérience surréaliste dans l’espace, Sir Richard Branson a envoyé un message très spécial à la future génération de rêveurs.

«À tous les enfants là-bas, j’étais autrefois un enfant avec un rêve. Regard vers les étoiles. Maintenant, je suis un adulte dans un vaisseau spatial avec beaucoup d’autres adultes merveilleux qui regardent notre belle et belle Terre », a déclaré un Branson extatique.

« À la prochaine génération de rêveurs, si nous pouvons faire cela, imaginez ce que vous pouvez faire », a-t-il ajouté avant de déverrouiller sa ceinture et de plonger dans l’espace avec le reste de l’équipage.

