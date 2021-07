Richard Branson partage une vidéo de retour de lui disant qu’il adorerait aller dans l’espace

Le milliardaire britannique Sir Richard Branson commencera son voyage dans l’espace dont on parle beaucoup avec le lancement du vol spatial Virgin Galactic le 11 juillet. Il sera rejoint par cinq autres astronautes lors de ce voyage. Mais saviez-vous comment cette idée de monter dans l’espace est venue à l’esprit de Branson ? Eh bien, tout a commencé avec une question innocente d’un enfant qui a demandé au milliardaire s’il aimerait un jour aller dans l’espace, et la pensée est restée dans l’esprit de Branson. Partageant une vidéo de sa conversation avec cet enfant, Branson a tweeté un clip de 1988 de l’émission pour enfants du samedi matin de la BBC « Going Live! ».

Branson, qui avait participé à l’émission en tant qu’invité spécial, est vu en train de répondre à un appel téléphonique d’un enfant qui avait appelé pour lui poser des questions sur ses projets futurs de devenir astronaute. Répondant à la question, Branson a dit qu’il adorerait aller dans l’espace et voir la vue magnifique depuis le sommet. Il a dit en plaisantant à l’appelant qu’il aimerait venir avec lui s’il avait l’intention de construire un vaisseau spatial.

Branson a déclaré que l’appel l’avait inspiré à travailler sur son plan d’aller dans l’espace et le lendemain, il a enregistré le nom de « Virgin Galactic », a rapporté le Daily Mail. Le Virgin Galatic a finalement été retrouvé en 2004.

Branson sera à bord du VSS Unity pour le voyage dans l’espace et le lancement depuis le Spaceport America au Nouveau-Mexique sera diffusé en direct sur le fil Twitter de Virgin Galactic à partir de 18h30, selon l’heure indienne. Après le lancement, le VSS Unity se détachera de son VMS Eve à une altitude d’environ 50 000 pieds et volera seul dans l’espace suborbital.

L’ensemble du trajet devrait durer environ 90 minutes. L’avion retournera à la base après avoir touché une altitude qui devrait être légèrement inférieure à la ligne de Kármán, une ligne qui sépare l’atmosphère terrestre de l’espace. La ligne Kármán est à 100 km au-dessus du niveau moyen de la mer de la Terre.

Ceci est surnommé le vol d’essai Unity 22 car il s’agit du 22e vol de l’avion spatial. Branson effectuera également les 3 prochains vols d’essai avant le début de l’exploitation commerciale de l’avion spatial en 2022.

