Richard Branson est-il vraiment allé dans l’espace ? L’astrophysicien Neil Tyson dit non

Où finit l’atmosphère terrestre et où commence l’espace ? Alors qu’une frontière claire, comme les frontières internationales, n’existe pas, la Fédération Aéronautique Internationale -un organisme international qui régit les sports aériens-a tenté de définir le bord de l’espace, la ligne où commence l’espace extra-atmosphérique. La ligne Kármán ou ligne von Karman, qui est la limite supposée de l’espace, est située 100 kilomètres plus haut que la surface de la Terre. Cependant, le récent voyage « spatial » du milliardaire Richard Branson et de son équipe de Virgin Galactic n’a atteint qu’une hauteur de 86 kilomètres.

Maintenant, le célèbre astrophysicien et célèbre communicateur scientifique Neil DeGrasse Tyson a déclaré que Branson n’avait pas réellement voyagé dans l’espace. Dans une interview avec le présentateur Fareed Zakaria dans une émission de CNN, lorsque l’animateur a demandé s’il s’agissait de voyages dans l’espace, Tyson a déclaré: «Non. Je suis désolé », puis il a ri. Tyson a en outre expliqué que le voyage de Branson était en fait suborbital et que l’exploit avait été réalisé par la NASA il y a environ 60 ans.

Cependant, Tyson a déclaré qu’il était ravi que cela puisse être une nouvelle attraction touristique.

Démontrant la distance parcourue par Branson à l’aide d’un globe, Tyson a expliqué que si nous considérions le globe comme la Terre, la Station spatiale internationale serait à un centimètre de sa surface. À cette échelle, Branson serait à environ 2 mm de la surface du globe.

« C’est bien si vous voulez l’appeler » espace « parce que les humains moyens n’y sont jamais arrivés auparavant et c’est une première pour vous », a déclaré Tyson à Zakaria dans l’interview. Branson devait voyager environ quatre fois plus haut pour atteindre la hauteur de la Station spatiale internationale qui mesure environ 408 kilomètres de haut.

Le dimanche 11 juillet, Branson, fondateur de Virgin Galactic, une société commerciale de vols spatiaux, a parcouru environ 86 kilomètres d’altitude à bord de l’avion-fusée VSS Unity de Virgin Galactic. Le milliardaire était accompagné de deux pilotes, Michael Masucci et Dave Mackey, et de trois membres d’équipage – Sirisha Bandla, Beth Moses et Colin Benett. Bandla est originaire d’Andhra Pradesh, en Inde, et est la deuxième femme d’origine indienne après Kalpana Chawla à voyager dans l’espace, au cas où le vol de Branson serait considéré comme un voyage spatial.

