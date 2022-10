Richard Branson décline l’invitation de Singapour à débattre de la peine de mort | Nouvelles du Royaume-Uni

Sir Richard Branson a rejeté une invitation à participer à un débat télévisé en direct sur la peine de mort à Singapour.

Branson a déclaré que la discussion “ne peut rendre aucun service à la complexité de la peine de mort” et a appelé Singapour s’engager dans un “dialogue constructif et durable impliquant de multiples parties prenantes”.

L’homme de 72 ans – un militant virulent contre la peine capitale – a été invité par le ministère de l’Intérieur de Singapour à un débat qui couvrirait également l’approche nationale en matière de drogue.

L’entrepreneur britannique a déclaré avoir “un immense respect” pour le pays et c’est pour cette raison qu’il se sent “obligé de s’exprimer” lorsqu’il voit les choses “tourner horriblement mal avec l’utilisation de la peine de mort par Singapour”.

Il a été l’un des nombreux critiques mondiaux à s’exprimer sur le cas controversé d’un homme malaisien avec des difficultés d’apprentissage qui a été exécuté pour trafic de drogue.

Dans un article de blog sur sa décision de refuser le débat télévisé, Branson a déclaré : “J’ai décidé de décliner cette invitation. Voici pourquoi : un débat télévisé – limité dans le temps et dans la portée, toujours au risque de donner la priorité aux personnalités plutôt qu’aux problèmes – ne peut pas rendre la complexité de la peine de mort tout service.

“Cela réduit le discours nuancé à des extraits sonores, transforme un débat sérieux en spectacle. Je ne peux pas imaginer que c’est ce que vous recherchez.

“Ce dont Singapour a vraiment besoin, c’est d’un dialogue constructif et durable impliquant de multiples parties prenantes, et d’un véritable engagement en faveur de la transparence et des preuves.”

Il a déclaré que “la conversation a besoin de voix locales” et qu’il était un “avocat mondial de l’abolition de la peine de mort” et qu’il “continuerait à soulever la question partout où je le pourrais, comme je le fais depuis de nombreuses années”.

Dans son Publieril a partagé une histoire personnelle sur son grand-père qui était avocat puis juge de la Haute Cour dont “le plus grand regret dans la vie était de revêtir la casquette noire et de condamner des gens à mort”.

“Et il a dit à mon père non seulement qu’il n’était pas d’accord avec le principe selon lequel l’État tue des gens”, a-t-il écrit, “il était également sincèrement préoccupé par le fait que, dans le processus, des innocents avaient été et seraient exécutés. L’histoire lui a donné raison, le temps et encore.”

Branson a ajouté que l’imposition de la peine de mort pour des délits liés à la drogue était une “réponse disproportionnée et inefficace aux problèmes mondiaux de drogue”.