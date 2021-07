Richard Branson atteint l’espace sur le vol Virgin Galactic

Sir Richard Branson se tient sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) avant la négociation de Virgin Galactic (SPCE) à New York, États-Unis, le 28 octobre 2019.

Sir Richard Branson, après près de 17 ans de développement et plus d’un milliard de dollars investis dans Virgin Galactic, a réalisé son rêve et atteint l’espace.

S’exprimant depuis la cabine du vaisseau spatial, Branson a qualifié le vol spatial d' »expérience complète d’une vie ».

Le vaisseau spatial de la société VSS Unity a été lancé dimanche au-dessus du ciel du Nouveau-Mexique, avec deux pilotes guidant le véhicule transportant le fondateur milliardaire et trois employés de Virgin Galactic. VSS Unity – après avoir été lâché par un avion porteur appelé VMS Eve au-dessus de 40 000 pieds – a déclenché son moteur-fusée et accéléré à une vitesse plus de trois fois supérieure à la vitesse du son lors d’une montée au bord de l’espace.