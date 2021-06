Richard Bland est le leader du club-house à Torrey Pines

SAN DIEGO – Alors que l’Anglais Richard Bland marchait d’un arrêt médiatique à l’autre après avoir tiré un 67 au deuxième tour au 121st US Open, il a souri et a dit: « Rory doit faire cette semaine, semaine après, hein? »

Ce serait Rory McIlroy, l’ancien numéro 1 mondial et quadruple grand vainqueur qui est l’un des visages du golf et généralement demandé pour le lavage de voiture après la ronde des obligations médiatiques. Mais cette semaine, il regarde Bland, un compagnon professionnel de 48 ans qui joue aux États-Unis pour la deuxième fois seulement et son quatrième championnat majeur. Tout cela était nouveau pour Bland, qui a effectué 478 départs sur le circuit européen avant de devenir le plus vieux vainqueur pour la première fois sur le circuit le mois dernier au Betfred British Masters.

Cette victoire combinée à une troisième place au Danemark a permis de réserver une place à l’US Open à Torrey Pines et Bland en profite, faisant suite à un moins de 70 jeudi en inscrivant sept birdies en une ronde de 67 sur le parcours sud. et devenir le leader surprise du club-house d’un coup sur le Sud-Africain Louis Oosthuizen. S’il tient le coup, il sera le plus vieux leader sur 36 trous de l’histoire de l’US Open.

Confirmé par le @USGA personnel historien – à 48 ans, Richard Bland serait le plus vieux meneur de 36 trous de l’histoire de l’US Open. – Justin Ray (@JustinRayGolf) 18 juin 2021

Mais Bland n’a pas semblé surpris d’être dans la chasse au trophée. « Quand j’ai vu cet endroit lundi, cela s’est en quelque sorte installé à mes yeux », a-t-il déclaré. « Tout est là, juste devant moi, et c’est le genre de parcours de golf que j’aime. Je pensais, Je peux jouer ici. «

Dans sa biographie sur Twitter, Bland déclare qu’il est un golfeur professionnel de l’European Tour pendant la semaine, la blague étant qu’il a pris quelques week-ends de trop au cours de l’année. Il y a tout juste deux ans, à 46 ans, Bland a raté tellement de coupes de 36 trous qu’il a été rétrogradé au Challenge Tour, le circuit des ligues mineures de l’European Tour. Mais il n’a jamais abandonné et a ignoré les signes qu’il pourrait être échoué. Il croyait toujours qu’il pouvait retrouver sa forme et finalement gagner, et c’est exactement ce qu’il a fait.

« Qu’est-ce que je vais faire, aller chercher un travail de bureau ? Je ne suis pas si intelligent, j’en ai peur », a-t-il déclaré. « Le vieil adage dit qu’on se fait renverser sept fois, on se relève huit. J’ai toujours eu ce genre d’attitude que tu continues. Vous ne savez jamais dans ce jeu, vous continuez.

Sa joie après avoir battu l’Italien Guido Migliozzi avec un par sur le premier trou des séries éliminatoires était quelque chose à voir et c’est devenu l’une des histoires de bien-être de l’année. Seul Malcolm MacKenzie avait joué plus d’événements sur le circuit européen (509) avant de remporter son premier titre. La réponse sur les réseaux sociaux, avec Fred Couples et Lee Westwood envoyant des félicitations, a submergé Bland.

« Je ne suis qu’un gars qui a vraiment gagné un tournoi de golf, quand vous le résumez », a-t-il déclaré. «Mais comme tout s’est enchaîné, je pense que c’était juste plus de satisfaction que tout ce que j’ai en quelque sorte obtenu ce que j’ai toujours voulu. Je veux plus. Chaque golfeur en veut plus. J’espère pouvoir le refaire.

Peut-être que son cadet, l’Australien Kyle Roadley, a le mieux résumé la persévérance de son patron.

« Beaucoup de ténacité, beaucoup de travail acharné, il y a beaucoup de gars qui vont et viennent dans ce match et qui y tiennent aussi longtemps qu’il l’a fait, chapeau à lui », a-t-il déclaré.

Une place à l’US Open – juste sa quatrième majeure de sa carrière, une par décennie à partir du British Open 1998 – faisait partie du butin de la victoire, mais il flottait toujours sous le radar. Il n’a même pas de sponsor pour sa casquette de baseball, arborant le logo de son club d’origine, le Wisley Club à Woking, en Angleterre, qui lui a donné 10 chapeaux à porter cette semaine.

« Alors, si quelqu’un offre », a-t-il dit avec un sourire.

Ne soyez pas surpris s’il se présente avec un sponsor avant son heure de départ du samedi. Son couvre-chef de rhinocéros est également révélateur, dans le cadre d’un engagement caritatif dans lequel il donne de l’argent pour chaque birdie qu’il fait à une organisation appelée Birdies4Rhinos.

« Deux choses que je ne supporte pas, c’est le triple putting et la cruauté envers les animaux », a-t-il déclaré.

Le putter s’est comporté vendredi. Commençant sa ronde au trou n°10, Bland a réussi des birdies sur cinq de ses onze premiers trous et est passé à 6 sous le championnat avant de redonner un coup au n°8. Gardon.

« Il sait ce qu’il fait », a déclaré Roadley. « Je suis juste dehors à peler des bananes et à lui dire où est le vent, à peu près. »

Roadley a 53 ans et était sur le sac l’an dernier lorsque le Finlandais Sami Valimaki, 22 ans, a remporté l’Open d’Oman de l’European Tour. Mais il a été mis en conserve parce que Valimaki voulait un caddie de plus de son âge auquel il puisse s’identifier. Roadley a commencé à travailler pour Bland en décembre lors du swing sud-africain de la tournée et a déclaré qu’ils n’étaient qu’une paire de barbes grises qui faisaient de leur mieux.

« Remonter les années, bébé, c’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Roadley.

Au cours d’une année où Stewart Cink a gagné à 48 ans et Phil Mickelson est devenu le premier joueur de 50 ans à remporter un tournoi majeur, Bland a déclaré qu’il allait « donner du fil à retordre à ces amateurs de gym ».

Sa confiance est élevée et il trouve les fairways, ce qu’il fait régulièrement depuis un changement de pilote le mois dernier. Bland a passé du temps la semaine dernière avec son entraîneur de golf, Tim Barter, journaliste de longue date de Sky Sport TV, qu’il appelle le meilleur entraîneur du jeu.

« En termes de golf, nous parlons en quelque sorte la même langue », a déclaré Bland. « Il fait partie du mobilier. Il m’a juste fallu 20 ans pour l’écouter.

Écoutez, fans de golf, il a fallu 478 événements à Bland pour gagner la première fois. Qui a dit qu’il ne fallait pas seulement quatre pour gagner un tournoi majeur ?