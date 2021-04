Un homme de Windrush qui a été bloqué à Trinidad pendant 40 ans après le retrait de sa citoyenneté britannique est sur le point de rentrer en Grande-Bretagne.

Richard Black, 67 ans, est né à Sainte-Lucie, a vécu en Angleterre dès l’âge de six ans et a grandi à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Cependant, les autorités ne lui ont pas permis de rentrer dans le pays lorsque son passeport a expiré lors d’un voyage pour rendre visite à sa belle-famille à Trinidad en 1983, à l’âge de 23 ans.

Il a rendu visite au haut-commissariat de l’île qui l’a informé que son passeport ne pouvait pas être renouvelé. Il est apatride depuis lors.

L’épouse de M. Black, deux de ses filles et toute sa vie étaient en Grande-Bretagne mais, en raison de la distance forcée, le mariage du retraité a échoué, il a perdu le contact avec ses proches et n’a pas pu assister aux funérailles de sa mère en 2003.

Maintenant, le ministère de l’Intérieur a offert à M. Black un visa de résident de retour et les deux parties sont actuellement en train de négocier les termes et conditions concernant l’hébergement, les arrangements financiers et les dispositions pour sa nouvelle épouse qu’il a épousée en 2014.

Dans une lettre d’offre officielle, vue par L’indépendant, le gouvernement explique que cela lui donne un congé indéfini pour rester au Royaume-Uni.

«Cela semble doux-amer; J’avais de la famille et des amis au Royaume-Uni et j’ai beaucoup perdu », a déclaré M. Black L’indépendant.

«Il y avait des moments où j’envisageais de me suicider, puis d’être ostracisé du pays que je considérais comme chez moi, de ne pas pouvoir rendre visite à ma mère lorsqu’elle était malade et assister à ses funérailles.

À son retour, la première destination de M. Black sera de visiter la tombe de sa mère et de lui rendre hommage.

«Je cherche beaucoup à pouvoir revenir, essayer de renouer avec mes amis et ma famille», a-t-il ajouté.

Une photographie de Richard prise dans les années 1980, Londres, Angleterre (Fourni)

M. Black, dont le nom de naissance est Leo Maurius, est séparé de ses enfants nés au Royaume-Uni qu’il n’a pas revus depuis 1983; ils avaient six et deux ans à l’époque et, dit-il, pense qu’il les a «abandonnés».

«Je n’ai jamais pensé qu’après mon arrivée au Royaume-Uni quand j’étais enfant, je devrais passer par des entretiens téléphoniques pour voir si j’avais encore des liens étroits avec le Royaume-Uni», a-t-il déclaré.

«Je suis en colère contre les politiques adoptées par le gouvernement et je suis également en colère que tout ce scandale ait affecté des personnes de couleur de tous les pays du Commonwealth; cela semble avoir été motivé uniquement sur la base de la race des gens.

« Le plus important est que je puisse revenir et essayer de réparer les clôtures là où elles peuvent être réparées. Il y a beaucoup de guérison qui doit avoir lieu. »

Mais, alors que la fin de son épreuve de plusieurs décennies est en vue, le scandale a également fait des ravages dans la vie des membres de la famille de M. Black.

La fille de 67 ans, Marissa Maurius, est née de lui et de sa femme de l’époque Sally – qui a finalement pu retourner au Royaume-Uni – à Trinidad en 1988.

Bien que le statut de ses parents en tant que sujets britanniques soit désormais reconnu par le ministère de l’Intérieur, Marissa n’est pas classée comme telle alors qu’elle aurait dû l’être au moment de sa naissance.

Les enfants nés à l’étranger de citoyens britanniques doivent normalement être enregistrés au Royaume-Uni ou dans un consulat britannique à l’étranger.

Étant donné que M. Black et son ex-femme ont été refoulés par des responsables de l’ambassade britannique à Trinidad lorsqu’ils se sont présentés à plusieurs reprises au consulat, il est maintenant aux prises avec le ministère de l’Intérieur pour «réparer ce tort» affectant Mme Maurius et son fils également.

Une fois qu’il quitte l’île pour la Grande-Bretagne avec sa femme, le retraité risque de vivre à nouveau l’éclatement de sa famille.

Richard Black à Trinidad (Fourni)

Réfléchissant à son voyage, M. Black a déclaré qu’il était «reconnaissant» au peuple et au gouvernement de Trinité-et-Tobago de lui avoir donné «abri et subsistance lorsque les Britanniques l’ont abandonné».

«Je suis devenu un mendiant, comptant sur la gentillesse des étrangers pour la nourriture. Je suis devenu émacié et échevelé », a-t-il dit.

«Après avoir souffert d’une période d’itinérance, les bonnes gens de ce pays m’ont aidé à me relever, à aller à l’école, à me rééduquer. J’avais abandonné tout espoir de revenir un jour au Royaume-Uni. »

Je fais un clin d’œil au cas du boxeur de Windrush Vernon Vanriel, qui était bloqué en Jamaïque et laissé sans ressources pendant 13 ans, M. Black a ajouté: «Je connais beaucoup de mes cohortes qui ont vécu des expériences similaires, à cause de ce scandale Windrush, n’ont pas eu autant de chance que moi, de se remettre sur pied avant de revenir au Royaume-Uni. »

Le Home Office a été contacté pour commenter.

