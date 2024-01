Richard Berdnik, shérif du comté de Passaic, se suicide dans un restaurant

Un shérif du New Jersey semble s’être suicidé mardi dans un restaurant de Clifton, quelques jours après que les autorités fédérales ont inculpé trois agents du shérif pour avoir battu un détenu.

Le shérif du comté de Passaic, Richard Berdnik, un agent des forces de l’ordre de longue date ayant des liens profonds avec le nord de Jersey, s’est suicidé par balle mardi après-midi dans un restaurant turc bien connu à Clifton, ont déclaré quatre personnes proches de ce qui s’est passé à Paterson Press et Northjersey.com, qui font partie de le réseau USA TODAY.

Berdnik est allé dans les toilettes du Toros, dans la rue Hazel, et peu de temps après, les gens du restaurant ont entendu un coup de feu, ont déclaré les personnes qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce que les membres de la famille n’avaient pas été prévenus.

Le 17 janvier, les autorités fédérales ont arrêté trois agents du shérif du comté de Passaic pour des accusations impliquant des allégations de coups sur un détenu à la prison du comté. Le lendemain, Berdnik a déclaré qu’il prévoyait de licencier plus de deux douzaines d’agents correctionnels.

Mardi, un appel a été lancé sur le système radio du shérif du comté de Passaic pour que toutes les unités répondent à Toros peu après 15h30.

Plus d’une douzaine de véhicules de police se trouvaient à proximité, notamment la police de Paterson, le shérif de Passaic, les pompiers de Clifton et la police de Clifton, tous avec leurs feux clignotants. Les rues avoisinantes ont été bloquées. Deux hélicoptères survolaient les lieux, encerclant le restaurant.

Les autorités présentes sur les lieux n’ont pas voulu commenter et ont renvoyé toutes les questions au bureau du procureur du comté de Passaic. Le propriétaire de Toros n’a pas voulu parler aux journalistes.

Berdnik, un policier à la retraite de Clifton, est shérif du comté depuis 2011, après avoir été réélu en novembre 2022 pour ce qui aurait été son cinquième mandat de trois ans. Berdnik avait la soixantaine.

Le conseiller municipal de Clifton, Bill Gibson, un officier de police à la retraite de Clifton, a déclaré qu’il était le partenaire de Berdnik depuis des années. Lorsqu’on lui a annoncé sa mort, Gibson a répondu : “Quoi ? Nooon. C’était mon partenaire. Nous étions frères, pour avoir crié à haute voix. … Je dois y aller.”

L’ancien maire de Clifton, James Anzaldi, a déclaré qu’il aimait particulièrement Berdnik, bien qu’Anzaldi soit républicain et que Berdnik ait été élu cinq fois démocrate.

“Je ne peux pas imaginer”, a déclaré Anzaldi. “Richie était le sel de la terre, mon genre de personne. Mon cœur se brise pour sa famille.”

La mort de Berdnik est survenue après que son département ait traversé une semaine difficile.

Le FBI a arrêté deux sergents et un officier du shérif le 17 janvier pour des accusations impliquant des coups présumés sur un détenu en détention provisoire à la prison du comté de Passaic en janvier 2021. Berdnik a publié jeudi dernier une note selon laquelle il licencierait 29 agents du shérif en raison de la fermeture de cette même prison.

“Je suis bien conscient qu’il y a beaucoup de confusion et de stress en cette période très difficile dans notre agence”, lit-on dans la note de Berdnik. “J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour trouver un emploi à tous les employés concernés, mais malheureusement, nous devons procéder à la mise à pied de 29 agents de police correctionnelle pour le moment.”

Berdnik était diplômé de la Clifton High School, de la New Jersey State Police Academy, de la FBI National Academy et du FBI National Executive Institute. L’épouse de Berdnik, Monica Berdnik, est infirmière en pédiatrie au centre médical St. Joseph à Paterson et ils ont quatre enfants adultes, selon Biographie de Berdnik sur le site Web du shérif du comté de Passaic. Berdnik était paroissien et ministre eucharistique de l’église St. Andrew’s de Clifton et membre du quatrième degré des Chevaliers de Colomb.

