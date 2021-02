Richard Bacon a parlé du moment le plus tristement célèbre de sa carrière et a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il aurait sniffé de la cocaïne sur les deux tortues Blue Peter.

Le présentateur de 45 ans a été renvoyé de l’émission télévisée pour enfants il y a 23 ans, mais il y avait une rumeur selon laquelle il voulait se coucher après son limogeage en 1998.

Richard apparaissait dans l’émission de Dave Unforgivable, lorsque les événements entourant son licenciement de Blue Peter sont apparus et l’animateur Mel Giedroyc a fait référence aux tortues de l’émission appelées Fred et Frieda.

Elle a demandé: « Vous vous souvenez de Fred et Frieda les tortues? De grandes lignes blanches. »

Cet invité choqué Judi Love, qui ne connaissait pas le passé de Richard sur Blue Peter et les raisons de son licenciement.









Ne comprenant pas ce qui s’était passé, Judi a demandé: « Il leur a donné de la coca? »

Richard a sauté pour remettre les pendules à l’heure en disant: « Je n’ai pas donné de coca aux tortues. Alors j’ai été viré pour avoir pris de la drogue. »

Les tirs avaient éclaté alors que Judi demandait à Richard: « Pourquoi êtes-vous parti, que s’est-il passé? »

Son compagnon invité Jimmy Carr ne pouvait pas croire qu’elle n’avait pas entendu les détails de l’un des licenciements les plus tristement célèbres de l’histoire de la télévision.

Richard a révélé qu’il avait été « viré pour ponctualité », avant d’ajouter: « Parce que si vous prenez beaucoup de coca, vous êtes toujours en retard. »

Il a ajouté en plaisantant: « Ils criaient » c'est une enveloppe « et je criais » où? « . »







À l’époque, quand Richard avait 22 ans, il avait 18 mois dans le rôle de Blue Peter quand il a admis avoir pris de la cocaïne dans une boîte de nuit.

Une déclaration de la BBC de Lorraine Heggessey à l’époque était accablante de ses actions, disant: « Il est triste qu’un présentateur aussi talentueux que Richard Bacon se soit non seulement laissé tomber, lui et ses collègues, mais, le plus important de tous, il a laissé tomber le des millions d’enfants qui regardent Blue Peter. «

Après avoir appris qu’il ne travaillerait plus jamais à la télévision, Richard s’est forgé une carrière raisonnablement réussie à la radio, à la BBC et à Channel 4.

En octobre 2018, il a bouclé la boucle et est revenu au salon pour marquer son 60e anniversaire.

Il a écrit sur les réseaux sociaux à l'époque: « Dans un jour, ils (et moi) avons dit que je ne viendrais jamais, je serai de retour sur Blue Peter. »







Richard a également parlé du moment où son haut-parleur intelligent a failli révéler son passé honteux lorsque son fils Arthur, huit ans, et sa fille Ivy, six ans, ont décidé de demander à Alexa qui était leur père.

Richard a dit à Andy Coulson Crisis What Crisis? podcast qu’il a dû crier «stop» lorsque la réponse était sur le point d’être révélée.

Il a dit: « Je suis assis dans une pièce de ma maison à Los Angeles et il y a un de ces Alexas d’Amazon à côté de moi et mes enfants ont dit: » Oh Alexa, qui est Richard Bacon? «

« Et ça revient tout de suite, » Richard Bacon est un présentateur de télévision anglais. Il a été renvoyé de Blue Peter en 1998 pour avoir pris … «

« J’ai sauté et j’ai dit: ‘Alexa arrête. Arrête’. Ils ont dit: ‘Qu’est-ce que tu dis arrêter pour? Pourquoi t’es-tu fait virer?’. Et puis ils ont demandé à nouveau. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.