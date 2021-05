Richard Arnold de Good Morning Britain taquine l’apparence de I’m A Celeb alors qu’il admet qu’il sauterait pour rejoindre la prochaine série

Richard Arnold de GOOD Morning Britain a taquiné qu’il apparaîtra sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! cette année.

La star de 51 ans a admis qu’il sauterait sur l’occasion de rejoindre la prochaine série du programme – parce qu’il veut « refaire ses toilettes en bas ».

6 Richard a taquiné une apparition de I’m A Celeb sur GMB aujourd’hui

Le correspondant du showbiz de l’émission du petit-déjeuner parlait à la co-vedette Kate Garraway du risque que la série 2021 de I’m A Celeb soit annulée ce matin.

Il s’ensuit que l’Australie n’acceptera pas les touristes avant 2022, ce qui signifie que la jungle est à nouveau interdite.

Il a complété le segment: « C’est un grand spectacle, ce serait super de faire partie de » avec un regard averti.

Kate – qui a participé à la série 2019 de l’émission – a haleté en se penchant en avant et a demandé: « Ooh, tu nous taquines?! »

6 Il a parlé ouvertement à la co-vedette Kate Garraway sur le GMB d’aujourd’hui

6 La star ne peut pas rivaliser quand elle est dans la jungle parce qu’elle a été dans les coulisses Crédit: Reportez-vous à la légende

Richard a souri en réponse: « Eh bien, je dois faire les toilettes en bas, j’espère obtenir une finition en marbre, donc si l’offre arrive, je le ferai. »

Lorsque Ben Shephard et Susanna Reid ont rejoint le programme à 6h30 du matin, ils ont rapidement repris les commentaires de Richard – car il a révélé que le spectacle transféré au château gallois pour une deuxième année lui donne le feu vert pour y participer.

Kate a expliqué: « Votre excuse pour ne pas le faire avant est que vous l’avez couvert et vu dans les coulisses, et ils n’aiment pas que vous voyiez derrière le rideau.

6 Richard a plaisanté en disant qu’il avait besoin de l’argent pour refaire ses toilettes en bas

6 Kate est apparue dans l’émission en 2019 Crédit: ITV

«Mais vous n’avez pas vu les coulisses du château!

Richard a poursuivi: « Je ne l’exclurais pas officiellement. Je n’ai jamais rencontré personne qui est sorti et a dit qu’il avait des regrets. »

Kate l’a encouragé à s’inscrire, en disant: « C’est extraordinaire de faire partie, mais c’est difficile. »

6 Richard a déjà participé à Strictly Come Dancing Crédit: BBC

Susanna a également soutenu l’idée, ajoutant: « Je pense que tu serais absolument formidable. »

Richard a été sur la boîte en tant que présentateur de télévision et journaliste depuis plus de 20 ans, et a joué avec des émissions de téléréalité dans le passé.

En 2012, la star a participé à Strictly Come Dancing, où il a été éliminé à la septième semaine.

Richard n’est pas le seul à taquiner une apparition de I’m A Celebrity cette semaine, la star de Little Mix Jade Thirlwall révélant également qu’elle pourrait s’inscrire pendant que ses camarades de groupe sont en congé de maternité plus tard cette année.