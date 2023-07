Richa Chadha tire sur Aaina avec William Moseley, l’acteur britannique The Chronicles of Narnia, à Londres

La prochaine sortie en salles de Richa Chadha est Fukrey 3, qui affrontera au box-office Sam Bahadur de Vicky Kaushal et Animal de Ranbir Kapoor.

Richa Chadha est actuellement à Londres pour tourner son premier film international très attendu, Aaina. L’actrice a été aperçue dans les rues de la capitale britannique avec son co-acteur, William Moseley, connu pour son interprétation remarquable de Peter Pevensie dans la franchise Les Chroniques de Narnia.

Le drame à venir Aaina explore les conséquences profondes du cycle de la violence, non seulement au sein des cultures mais aussi sur les individus, dépeignant les effets saisissants du trouble de stress post-traumatique. Le film est tourné en grande partie au Royaume-Uni et également dans certaines régions de l’Inde.

Richa and William-starrer marque les débuts en tant que réalisateur de Markus Meedt qui a réalisé des courts métrages acclamés, dont Shelter et Anonymous, ainsi que des épisodes de la mini-série Let’s Get Macho. Le film est financé par Geeta Bhalla et PJ Singh sous leur bannière Big Cat Films.

Outre Aaina, Richa attend la sortie de Fukrey 3 où elle sera vue reprenant son personnage populaire Bholi Punjaban. Mettant également en vedette Pukit Samrat, Varun Sharma et Manjot Singh, entre autres, le trio est réalisé par Mrighdeep Singh Lamba et aura un affrontement à trois au box-office avec Sam Bahadur et Animal le 1er décembre.

Sam Bahadur de Meghna Gulzar a Vicky Kaushal dépeignant feu le maréchal Sam Manekshaw et Fatima Sana Shaikh dans le rôle d’Indira Gandhi, la première femme Premier ministre de l’Inde. Mohammed Zeeshan Ayyub, Sana Malhotra et Neeraj Kabi seront également vus dans des rôles importants dans le film.

D’autre part, le drame policier Animal de Sandeep Reddy Vanga est titré par Ranbir Kapoor et met également en vedette Anil Kapoor, Bobby Deol et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux. Le film devait initialement sortir le 11 août avec Gadar 2 et OMG 2, mais a ensuite été repoussé en raison de retards dans la post-production.