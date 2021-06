Richa Chadha sur Ali Fazal alors que ‘Fukrey’ compte huit ans de sortie

Certains films sont spéciaux pour toujours, non seulement pour le public, mais aussi pour les acteurs qui y jouent. Alors que le premier volet de la comédie à succès Fukrey achève ses huit ans aujourd’hui (14 juin), l’actrice Richa Chadha a partagé une vidéo amusante intitulée « Leçons de vie de Bholi ».

Richa a partagé une série d’histoires, parlant du film et s’étant fait de grands amis, le casting du film. Mais c’était sa série d’histoires sur le beau Ali Fazal qui était adorable.

Richa a également partagé une histoire sur son instagram, disant que Fukrey sera pour toujours spéciale parce que c’est là qu’elle a rencontré son partenaire Ali Fazal. Elle a mentionné comment Fukrey s’est installé où elle a rencontré Ali, en disant « Et aussi rencontré un garçon de ma propre planète » appelant cette époque comme la phase « Pyaar Dosti ».

Elle a ensuite partagé une photo des deux avec un autocollant coeur. « les choses se passent de manières étranges… inconnues de nous, nos vies sont façonnées par des forces auxquelles nous ne prêtons jamais attention ».

Apparemment, leur romance s’est épanouie après le tournage des Fukrey Returns. Alors que Richa et Ali sont tous deux des artistes établis ainsi que des producteurs qui se sont chacun taillé une niche, ensemble, ils sont sans aucun doute une force de force, d’amour, de compassion et pour le monde entier.

« Fukrey » et « Fukrey Returns » ont été un succès auprès du public avec leurs nouveaux personnages et leur scénario unique. Ali et Richa seront ensuite vus dans le troisième volet de la franchise de films avec le reste de la distribution qui comprend Pulkit Samrat, Varun Sharma, Manjot Singh, Priya Anand, Vishaka Singh et Pankaj Tripathi.