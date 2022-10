Richa Chadha se fait tatouer le nom de son mari Ali Fazal sur son poignet

Richa Chadha et Ali Fazal sont les vedettes de la ville ! Le couple de jeunes mariés a reçu beaucoup d’amour de la part de leurs fans et des utilisateurs des médias sociaux après la publication des photos de leurs célébrations de mariage. Ils continuent tous les deux à nous donner quelques buts de temps en temps.

En parlant d'”objectifs de couple”, Richa a récemment partagé une photo de sa main couverte de “Mehendi” sur les réseaux sociaux et nous avons repéré un tatouage sur son poignet qui nous a tous fait dire “aww !” Richa a le nom d’Ali encré sur son poignet et c’est vraiment la chose la plus mignonne sur Internet en ce moment. Richa a également les noms de ses parents encrés sur son poignet. Richa et Ali, qui sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les tournages de Fukrey, sont légalement mariés depuis 2,5 ans.

Regarder la publication







Ils ont récemment organisé du sangeet, du Mehendi et une réception de mariage pour leurs proches à Delhi, Lucknow et Mumbai. La réception du duo à Mumbai a vu la présence du who`s who de Bollywood, notamment Hrithik Roshan-Saba Azad, Vicky Kaushal, Tabu, Kusha Kapila, Vishal Bhardwaj, Mallika Dua, Sayani Gupta, Mini Mathur, Manoj Bajpayee, Shweta Tripathi, Ashutosh Rana, Divya Dutta, Swara Bhasker, Esha Gupta et Taapsee Pannu entre autres.

LIS: Mariage Richa Chadha-Ali Fazal: l’actrice de Fukrey partage son mehandi encré ‘AR’ sur les réseaux sociaux

Sur le plan du travail, Richa travaille actuellement sur la prochaine série Web de Sanjay Leela Bhansali, “Heeramandi”, qui sera diffusée exclusivement sur Netflix. Ali, quant à lui, travaille actuellement sur la troisième saison de la série Mirzapur d’Amazon Prime Video. Le duo fera bientôt son apparition à l’écran avec Fukrey 3. Le troisième volet de la comédie policière marquera également le retour du gang OG Fukra, Ali Fazal, Varun Sharma, Manjot Singh et Pulkit Samrat. Après le super succès de Fukrey (2013), le film est devenu une franchise et le deuxième volet du film Fukrey Returns est sorti en 2017. Fukrey Returns était considéré comme une amélioration par rapport à l’original.