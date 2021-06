Richa Chadha révèle la date de son mariage avec Ali Fazal, deet inside

Les acteurs Richa Chadha et Ali Fazal devaient tous se marier en avril 2020, mais ils ont malheureusement dû reporter le mariage en raison de la pandémie de coronavirus. À l’époque, Richa avait déclaré qu’il n’était que pragmatique de faire avancer le mariage.

Un an plus tard, les acteurs attendent toujours le bon moment. Cependant, les choses semblant enfin que la situation pourrait s’assouplir un peu, le verrouillage étant légèrement assoupli et les vaccinations étant disponibles, les choses s’annoncent bien pour le couple.

Dans une interview avec Bollywood Life, Richa Chadha a déclaré : « C’est une situation de responsabilité. Ce seront les membres de notre famille là-bas (à leur mariage), tout notre peuple uniquement, nous devons donc être responsables… dans notre propre mariage. Nous voulons que les gens s’amusent, si nous faisons quelque chose, alors les gens devraient pouvoir vous faire un câlin… vous rencontrer… c’est pourquoi nous avons juste tenu à faire quelque chose de bug. Espérons (une pause un peu)… fin de cette année… espérons-le, si les choses vont mieux, s’il y a moins de victimes pendant la troisième vague.

En parlant d’Ali, elle a dit qu’il se souciait beaucoup de tout le monde. « J’aime vraiment qu’il soit très attentionné, c’est un partenaire très attentionné. Et pas seulement avec moi, il se soucie de tout le monde autour de lui, c’est quelque chose que j’aime. Qu’est-ce que je n’aime pas… eh bien (s’arrête à nouveau)… il laisse ses affaires ici et là, puis il les oublie, puis il panique et commence à les chercher », a-t-elle déclaré.

Les fans n’ont plus à attendre, leur couple préféré pourrait se marier d’ici la fin 2021.