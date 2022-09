Le jour qu’attendaient Richa Chadha et Ali Fazal, ainsi que leurs familles et amis, approche à grands pas. Ali Fazal et Richa Chadha se marient en octobre de cette année. Ils attendaient leur grand jour depuis avant la pandémie. Mais la pandémie a stoppé leurs plans. Et maintenant, le duo est sur ses gardes pour essayer de tout conclure avant de lancer les préparatifs de leur mariage. Et au milieu de tous les reportages passionnants des reportages de mariage de Richa Chadha et Ali Fazal, l’actrice a réagi à un tweet qui taguait le chanteur pakistanais Ali Zafar au lieu d’Ali Fazal.

Richa réagit au tweet qui a tagué Ali Zafar

Ali Zafar est un chanteur et acteur pakistanais populaire. Il a également travaillé dans quelques films de Bollywood. Récemment, Ali a repris le devant de la scène lorsque sa chanson Jhoom, vieille de dix ans, est devenue virale. Et récemment, alors que la date du mariage de Richa Chadha et Ali Fazal était annoncée, Ali Zafar a été tagué à la place de l’acteur de Mirzapur. Richa a réagi au même partage que Zafar est un chanteur/acteur pakistanais et qu’il est également marié. C’est tout à fait une gaffe et a envoyé les internautes dans un tizzy. Découvrez le tweet de Richa et la réaction des internautes ci-dessous :

?????? bhavesh trivedi (@bhaveshtrivedi7) 12 septembre 2022

??? Wahid Bhat (@wahidbhat32) 12 septembre 2022

Guddu bhaiyya va être livide ? sahil (@sahil_009_99) 12 septembre 2022

Vous devriez sûrement le vérifier en testant ses compétences de capture ?? Querty 27 (@27Querty) 12 septembre 2022

Félicitations à vos connaissances sur les Pakistanais ? Anant (@Anantakrishn) 12 septembre 2022

Il a tagué le mauvais compte Arslan (@BeingArslann) 12 septembre 2022

Iss se acha GUDDU bahiya hi likh deta prashant to log sapin bhi samajh jaate ??? Manvir Singh (@Manvir1987) 12 septembre 2022

Détails du mariage de Richa Chadha et Ali Fazal

En parlant du jour J de Richa Chadha et Ali Fazal, les festivités du mariage du duo débuteront le 30 septembre. Le Mehendi et Sangeet auront lieu le 1er octobre. Ils organiseront une fête pré-mariage pour tout le monde à Delhi le 2 octobre, après quoi le duo retournera à Mumbai. Le 6 octobre, Richa et Ali se marieront et le 7 octobre, les deux tourtereaux accueilleront leurs amis de Bollywood avec une grande réception.

Richa Chadha et Ali Fazal se fréquentent depuis qu’ils ont joué ensemble dans Fukrey.