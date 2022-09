Richa Chadha réagit au boycott de Bollywood et dénonce les personnes qui qualifient l’industrie cinématographique hindi de “déchets”

Richa Chadha a écrit une longue lettre dans laquelle elle a défendu l’industrie du cinéma hindi contre les critiques actuelles. L’acteur a également commenté les tendances au boycott, soulignant qu’elles avaient un effet sur les opportunités d’emploi dans le secteur.

Vendredi, Richa a partagé une vidéo d’elle-même sortant la tête de la voiture lors des célébrations de Ganpati Visarjan sur sa page Instagram. Elle l’a associé à un clip d’un plateau de tournage où les acteurs et l’équipe adoraient Lord Ganesha avant le début du tournage.





Elle a écrit: «C’est moi qui sors la tête après cela, avec une prière silencieuse, c’est ainsi que nous commençons à tourner tous les jours dans l’industrie cinématographique hindi… des prières offertes au Vighnaharta️ cela s’appelle« rouler Ganapati », et se termine par des chants de Ganapati Bappa Morya I Je me demande si les gens qui qualifient l’industrie cinématographique hindi de détritus sont déjà allés sur un plateau et ont regardé les gens qui y travaillent… les ont regardés dans les yeux et ont répété des bs… J’en doute fortement.

«Je crois que des appels de type boycott ont été lancés une fois de plus pour déloger les gens de leur emploi dans l’industrie, je crois aussi que le film a fait beaucoup de profits! Les systèmes doivent casser, être réinventés et transformés à coup sûr. Tout va bientôt changer, lève la tête et que la Force soit avec nous tous. Désolé, je n’ai pas posté autant à cause d’un tournage de chanson mouvementé (la chose la plus difficile que j’aie jamais faite) et de quelques préparatifs personnels. OK au revoir. Je vais me coucher.

La «chose la plus difficile» que Richa ait jamais faite a été un tournage de chanson rigoureux, ce qu’elle a expliqué dans son message comme la raison pour laquelle elle n’a pas été active sur Instagram ces derniers temps. Elle a également ajouté qu’elle n’avait pas été active à cause de “certains préparatifs personnels”. Ce mois-ci, Richa et Ali ont révélé qu’ils allaient bientôt se marier. Les deux n’ont pas encore révélé la date exacte de leurs noces, mais on pense que les festivités avant le mariage commenceront à Delhi en septembre et se termineront par une réception à Mumbai en octobre.