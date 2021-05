Dernièrement, l’acteur Randeep Hooda a fait la une des journaux après qu’une vieille vidéo de lui faisant une blague « sexiste », « caste » sur un homme politique et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Mayawati, a fait surface et est devenue virale sur Internet.

Les internautes ont demandé des excuses inconditionnelles à la star de « Radhe » tout en suivant la tendance #ArrestRandeepHooda sur Twitter. Pendant ce temps, l’acteur Richa Chadha a également critiqué Hooda pour sa remarque.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a tagué Richa Chadha, Taapsee Pannu, Swara Bhasker et Konkona Sen Sharma et leur a demandé s’ils condamneraient les remarques faites par Randeep dans le clip qui a fait surface, étant donné que toutes ces actrices sont assez loquaces sur les questions d’actualité sur le micro- Le site de blogs Richa, en un rien de temps, a tweeté et écrit : « C’est une ‘blague’ méprisable. C’est grossier, insipide et sexiste. »

Elle, cependant, ne s’est pas arrêtée à cela. Richa a reproché à l’utilisateur de Twitter d’avoir tagué des stars féminines et de leur avoir demandé de s’excuser pour leurs collègues masculins tout en pontifiant sur le sexisme.

« Oui. C’est aussi des castes. De plus, expliquez pourquoi vous continuez à demander SEULEMENT aux femmes de s’excuser pour leurs collègues masculins pendant que vous pontifiez sur le sexisme. Je ne retiens pas mon souffle », a-t-elle écrit dans un autre tweet.

Pendant ce temps, dans la vidéo désormais virale, Randeep est vu assis sur une scène en présence d’autres panélistes pendant qu’il prend le micro pour parler au public. Il annonce qu’il va faire une « sale blague » et en pose les bases avec le politicien Mayawati comme sujet.

La vidéo n’a pas été bien accueillie par une section d’internautes qui ont qualifié le comportement de l’acteur de « casteiste » et de « sexiste » et l’ont brutalement critiqué pour sa blague grossière.

Sur le plan du travail, Randeep Hooda apparaît aux côtés de Salman Khan dans « Radhe: Your Most Wanted Bhai », qui a récemment été abandonné numériquement. Il sera ensuite vu dans ‘Unfair and Lovely’ aux côtés d’Ilena D’Cruz.