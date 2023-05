Richa Chadha prend position sur le débat Films VS Mode de Cannes 2023, « Peu importe ce que tout le monde dit, c’est un festival du film après tout »

Richa Chadha a toujours dit ce qu’elle pensait et n’a jamais été celle qui s’en est détournée. Connue pour faire partie d’un cinéma qui crée vraiment un impact, Richa a eu la chance d’avoir deux films de sa carrière officiellement sélectionnés pour le plus grand festival du film au monde, Cannes et un a même remporté deux prix sur la prestigieuse plateforme. Cependant, au cours des dernières années, l’accent mis sur la mode au festival à l’ère des médias sociaux a augmenté, en particulier en ce qui concerne le cinéma indien et les personnalités du festival.

La mode devrait être au centre d’un festival de cinéma

Twitter et les médias sociaux ont été en feu avec de multiples opinions sur la question de savoir si la mode devrait être le point central d’un festival du film. Richa s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a déclaré : « Il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux à propos de Cannes, de la mode, du cinéma, etc. /designers/ étiquettes d’alcool qui amènent leurs influenceurs ici. C’est un moyen de marketing non ? Laissez-les tranquilles. Vous remarquerez que la plupart des gens disent qu’ils sont sur le tapis rouge, mais ne précisent pas le film.

Eh bien, ils ne sont pas ici avec un film ou pour un film. Cela dit, si vous avez la chance de travailler sur un film qui se termine à Cannes, c’est le meilleur sentiment du monde. C’est après tout un FESTIVAL DU FILM, Peu importe ce que tout le monde dit. Et en tant qu’artiste, il n’y a pas plus de joie et de satisfaction qu’une standing ovation de 7 minutes (Richa a dit en référence à Masaan qui a reçu cet honneur). »