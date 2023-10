Richa Chadha explique comment Fukrey lui a donné une visibilité grand public... ainsi que son mari Ali Fazal

Dans cette édition de The Role That Changed My Life, Richa Chadha revient sur le rôle désormais emblématique de Bholi Punjaban de la franchise Fukrey, qui lui a valu la reconnaissance ainsi qu’Ali Fazal.

Richa Chadha a fait ses débuts au cinéma au début de la vingtaine avec Oye Lucky Lucky Oye, mais ce n’est que Gangs of Wasseypur quatre ans plus tard que l’actrice a laissé un impact. Cependant, ce rôle s’accompagnait d’une étiquette de « rôle de premier plan ». Ce n’est qu’une comédie loufoque l’année suivante que Richa a pu changer cette image et être considéré dans le courant dominant du cinéma hindi. Le film était Fukrey et le rôle qui a changé la vie de Richa était Bholi Punjaban, quelque chose qui allait bientôt devenir emblématique.

Rappelant l’impact de ce rôle sur sa carrière, Richa déclare : « Je dirais en fait que Bholi Punjaban de Fukrey a changé le cours de ma carrière. » Bien que Fukrey ne soit que son quatrième film, Richa était cataloguée dans des rôles « plus anciens » à cause de Gangs of Wasseypur. Fukrey a changé ça.

Richa ajoute : « Cela m’a mis à l’écart du courant dominant. Cela a brisé l’image selon laquelle j’étais plus âgé parce que j’avais joué un personnage plus âgé dans Gangs of Wasseypur. Le succès de Fukrey a donné naissance à deux suites, dont la seconde est sortie en salles la semaine dernière et a déjà gagné Rs 100 crore dans le monde.

Mais la cerise sur le gâteau, en ce qui concerne la contribution de Fukrey à la vie de Richa, était quelque chose de personnel. «Ça m’a donné un mari», dit en riant l’actrice. Richa et Ali Fazal se sont rencontrés sur les plateaux de tournage du film et ont commencé à se fréquenter, se mariant quelques années plus tard. « Donc, c’est un peu tout – personnel, professionnel – dans la façon dont le film a changé ma vie », explique Richa.