Richa Chadha et Ali Fazal partagent un message audio sincère pour les fans avant le mariage

Les tourtereaux Richa Chadha et Ali Fazal ont enregistré un doux message audio pour leurs supporters et sympathisants quelques jours seulement avant leur mariage.

“Il y a deux ans, nous avons officialisé notre union et à ce moment-là, la pandémie nous a tous frappés. Comme le reste de la nation, nous avons également été frappés par des tragédies personnelles les unes après les autres. Et maintenant, alors que nous profitons tous de cette fenêtre de répit, nous sommes enfin célébrer avec nos familles et nos amis et nous sommes très touchés et reconnaissants pour toutes les bénédictions qui nous attendent”, ont déclaré les deux dans le clip.





Les célébrations avant le mariage devraient commencer aujourd’hui et se poursuivre demain dans deux endroits à Delhi.

Richa a un lien spécial avec Delhi parce qu’elle y a été élevée et qu’elle est née et a grandi à Amritsar. Les aliments préférés du couple, ainsi que d’autres choses comme un décor inspiré, seront présentés dans tous les aspects de l’événement.

Le menu, qui rend hommage aux plats préférés de Richa de tout Delhi, tels que Rajouri Garden ke choley bhature et Natraj ki chaat, a été élaboré. Lors de la création d’expériences culinaires uniques, de tels détails minutieux ont été pris en considération.

Si l’on en croit les informations, les stars hollywoodiennes Gerard Butler et Judi Dench pourraient assister à la réception de mariage de Richa Chadha et Ali Fazal. Ali a partagé l’espace d’écran avec Judi Dench dans le film international Victoria et Abdul, tandis que Gerard Butler a travaillé avec Ali dans le prochain film hollywoodien Kandahar. Entre autres, Ali aurait également invité d’importants producteurs d’Hollywood et même le casting de la série de thrillers d’espionnage Téhéran figure sur la liste des invités.

Les festivités du mariage de Richa et Ali débuteront le 30 septembre. Il y aura probablement trois réceptions avant le mariage : Cocktail, Sangeet et Mehendi. Les trois fonctions, comme l’a révélé notre source, se dérouleront probablement à New Delhi.

Le duo devait initialement se marier en avril 2020, mais en raison des restrictions et des verrouillages covid, le mariage a été repositionné deux fois.

Richa et Ali se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de Fukrey en 2012 et sont rapidement tombés amoureux.