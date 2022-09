Richa Chadha et Ali Fazal partagent la première photo de leurs festivités avant le mariage à Delhi

Le couple B-Town Ali Fazal et Richa Chadha sont tous prêts à se marier le 4 octobre lors d’une cérémonie de mariage privée. Les festivités avant le mariage ont déjà commencé, le couple a partagé le premier aperçu de leurs célébrations de mariage à Delhi.

Richa et Ali sont adorables sur la photo qu’ils ont partagée sur Instagram. Richa Chadha est magnifique dans une tenue sur mesure de Rahul Mishra et Ali Fazal dans un angrakha d’Abu Jani et Sandeep Khosla.





Selon IANS, ils partiront bientôt pour Mumbai pour leur mariage, qui aura lieu le 4 octobre. Le mariage aura lieu dans l’après-midi à l’emblématique The Great Eastern Home, un moulin de 176 ans transformé en un espace événementiel de luxe à Byculla.

Selon des sources, le mariage réunira 40 à 50 personnes, uniquement des amis proches et la famille des acteurs. Le soir, la réception aura lieu pour leurs amis du showbiz.





Plus tôt, Richa et Ali ont même publié une déclaration audio pour leurs fans. Dans la dernière vidéo, le duo a déclaré : « Il y a deux ans, nous avons officialisé notre union et à ce moment-là, la pandémie nous a tous frappés. Comme le reste de la nation, nous avons également été frappés par des tragédies personnelles les unes après les autres. Et maintenant, alors que nous profitons tous de cette fenêtre de répit, nous célébrons enfin avec nos familles et nos amis et sommes très touchés et reconnaissants pour toutes les bénédictions qui s’offrent à nous. Nous ne vous offrons rien d’autre que notre amour. (Avec les contributions de l’IANS)