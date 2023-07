Richa Chadha et Ali Fazal expliquent comment la technologie peut remplacer les acteurs : « Tout est une conspiration… »

Richa Chadha et Ali Fazal ont partagé leurs points de vue sur la relation de leur émission de podcast Spotify Virus 2062 avec la vie réelle.

Richa Chadha et Ali Fazal ont expliqué comment leur podcast Spotify Virus 2062 est connecté à la vie réelle lors d’une récente interaction. Le couple a également parlé de l’impact positif qu’ils ont tous les deux après leur mariage. Leur émission audio devrait bientôt sortir sur Spotify. L’émission est une adaptation indienne du podcast espagnol Caso 63.

Dans une interview avec The Indian Express, le couple a été interrogé sur la façon dont la technologie devient une menace car elle peut prendre le dessus sur les emplois humains, et si elle peut également affecter les acteurs. « Absolument. Nous sommes de toute façon très remplaçables. Quand les dates ne fonctionnent pas, ils choisissent quelqu’un d’autre. Mais avec le temps, tout le monde aura un avatar. Quand quelqu’un est trop vieux pour les cascades, cela peut être fait par des avatars, dans la qualité que nous n’avons peut-être pas maintenant. Nous allons plonger profondément, il suffit de voir ce qui se passe dans le faux profond, cela montre à quel point nous avons progressé sur cette ligne. Je ne pense pas avoir trop de bonnes choses à dire à ce sujet », a déclaré Richa.

Dans Virus 2062, Richa jouera le rôle du psychiatre Gayatri Rajput et Ali exprimera Peter Pereira, alors qu’ils font face à des situations irréelles qui pourraient détruire l’humanité et le monde dans un avenir lointain.

Le couple a également été interrogé sur les changements dans leur vie et leur personnalité après s’être mariés, « Ali a beaucoup de muscles maintenant. Il a l’air plus heureux, bien nourri, pris en charge et plutôt aimé. Je me demande quelle est l’influence positive dans sa vie. Il y a de la stabilité et de l’ancrage dans sa vie », a partagé Richa avec effronterie, alors qu’Ali laissait échapper un grand rire. Il a ajouté: « Quant à Richa, je pense qu’elle m’a aidé à prendre davantage conscience de toutes ces qualités. »

Ali et Richa se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de Fukrey, puis sont tombés amoureux. Ils se sont mariés le 4 octobre 2022.