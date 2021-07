Richa Chadha et Ali Fazal à Dehradun pour le teaser de leur première entreprise de production | Films Actualités

New Delhi: Les acteurs Richa Chadha et Ali Fazal sont actuellement à Dehradun, dans l’Uttarakhand, pour le tournage du teaser de « Girls Will Be Girls », qui est leur première production.

Pour les inexpérimentés, en mars 2021, Richa et Ali ont annoncé le lancement de leur maison de production Pushing Buttons Studios. Et maintenant, leur premier film en tant que producteurs devrait être réalisé par Suchi Talati.

Avant de commencer le tournage approprié du film, les réalisateurs ont fait le teaser car ils doivent soumettre le teaser à un laboratoire de script en août. Richa est allée sur son compte Instagram et a partagé une photo du battant des décors de « Girls Will Be Girls ».

« Shhhhsecret », a-t-elle légendé le post.

Souhaitant bonne chance au couple dans leur nouveau projet, l’actrice Amyra Dastur a profité de son histoire sur Instagram et a écrit : « Tous les meilleurs Richa et Ali pour cette nouvelle entreprise incroyable. Dans l’attente des projets axés sur le contenu de Pushing Buttons Studios ».

Le film à venir se déroule dans un pensionnat d’élite dans une petite ville de l’Himalaya dans le nord de l’Inde et suivra l’histoire d’une jeune fille de 16 ans, dont le passage à l’âge adulte rebelle est détourné par sa mère qui n’a jamais pu venir. de l’âge.

Sanjay Gulati et Pooja Chauhan de Crawling Angel et Claire Chassagne de Dolce Vita produiront aux côtés de Richa et Ali. Du côté des acteurs, Richa et Ali partageront à nouveau l’espace d’écran dans « Fukrey 3 ».