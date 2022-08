Richa Chadha confirme qu’elle épousera Ali Fazal cette année; un couple organise une grande réception pour 400 invités à Mumbai

Après avoir fréquenté pendant près de 10 ans, Richa Chadha et Ali Fazal sont tous prêts à se marier cette année. Après des mois de spéculations, l’actrice de Fukrey a finalement confirmé son mariage qui a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19. Après le mariage, le couple organisera une grande réception pour près de 400 invités à Mumbai.

“Je pense que shaadi ho jaegi iss saal. Kar lenge kisi tarah se (Nous nous marierons cette année, nous nous marierons d’une manière ou d’une autre). Nous sommes très excités de nous marier mais (nous sommes) juste inquiets pour Covid et voulons être responsables. (Nous) ne voulons pas faire la une des journaux pour de mauvaises raisons. De plus, nous avons tous les deux été vraiment, vraiment occupés quand les choses se sont ouvertes, et le travail a repris à plein régime. Donc je dis que nous devons aimer faire un travail de production en direct consistant à prendre des dates combinées et à faire en sorte que cela se produise cette année”, a déclaré Richa à News18.

Selon India Today, Richa et Ali se marieront en septembre 2022. Leurs festivités de mariage auront lieu à Mumbai et à Delhi en présence de membres de leur famille et d’amis proches, suivies d’une cérémonie sangeet et mehendi. Le mariage devrait avoir lieu à Delhi puisque la plupart des membres de leur famille y séjournent. Le mariage de Mumbai aura lieu la première semaine d’octobre.

Le couple organisera ensuite une grande réception pour leurs amis de l’industrie à Mumbai avec près de 350 à 400 invités. Les invitations de sauvegarde de la date ont également été envoyées aux invités pour marquer leur présence à leur prochain mariage.

Plus tôt, Ali avait parlé de la raison du retard de son mariage avec Richa. “Dès que tout s’est ouvert, nous avons couru à notre travail et terminé tous nos engagements antérieurs. En janvier et février 2022, nous ferons une belle fête avec nos amis et notre famille. Il y aura certainement des célébrations. Je n’en connais pas l’ampleur. étant donné les protocoles et les règles du Covid-19. Mais il y aura certainement des célébrations », a-t-il déclaré au quotidien.