Richa Chadha apporte son soutien à Shilpa Shetty, reproche aux gens de « blâmer les femmes pour les erreurs des hommes » ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Après le réalisateur Hansal Mehta, l’actrice Richa Chadha a publiquement soutenu l’actrice Shilpa Shetty au milieu de l’arrestation de son mari Raj Kundra. Vendredi 30 juillet, Mehta s’était adressée à Twitter pour appeler des personnes qui avaient attaqué Shilpa Shetty au milieu de cette période difficile de sa vie. En réponse à cela, Richa a déclaré qu’elle pensait que de nombreuses personnes dans le pays en avaient fait un sport national pour blâmer les femmes pour les erreurs commises par les hommes dans leur vie.

Elle a écrit: « Nous avons fait un sport national en blâmant les femmes pour les erreurs des hommes dans leur vie. Heureux qu’elle intente un procès. »

Découvrez son dernier tweet:

Nous avons fait un sport national en blâmant les femmes pour les erreurs des hommes dans leur vie.

Content qu’elle porte plainte. https://t.co/XSK2sQY0uo – LeRichaChadha (@RichaChadha) 31 juillet 2021

Auparavant, Hansal Mehta s’était rendu sur Twitter et dans une série de tweets, avait demandé à tout le monde de « laisser Shilpa Shetty tranquille, si vous ne pouvez pas rester avec elle ».

Vendredi, la Haute Cour de Bombay a ordonné à quelques plates-formes médiatiques de retirer leur contenu tout en prononçant une ordonnance provisoire dans l’affaire déclarant « Aucune partie de cela ne doit être interprétée comme un bâillon sur les médias ».

La Haute Cour a en outre déclaré que les reportages basés sur des sources policières ne peuvent pas être qualifiés de malveillants et diffamatoires.

L’actrice avait déposé jeudi une plainte en diffamation devant la Haute Cour de Bombay contre 29 membres du personnel des médias et des maisons de presse les accusant de « faux reportages et de calomnie de son image » à la suite de l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire liée à la création et la distribution de films pornographiques. contenu.

Pour les inconnus, le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté dans cette affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

(Avec entrées ANI)