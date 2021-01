Les résidents millionnaires de Sydney qui vivent près de la marina animée de Gladesville Bridge – et leur maire local – se battent bec et ongles pour arrêter une expansion qui, selon eux, est un risque pour la sécurité qui gâchera leur paix et leur tranquillité.

Dans un coin se trouve une formidable coalition de «combattants» millionnaires, des propriétaires d’une petite péninsule avec une rue et leurs alliés, y compris des kayakistes, des pêcheurs et des rameurs. Le prix médian de l’immobilier dans la région est de plus de 2 millions de dollars.

La coalition communautaire a un site Web et une pétition en ligne (qui approche de son objectif initial de 1500 signatures) ainsi que des pages Facebook et Instagram montrant les mises à jour de la campagne.

Ils ont également été bien organisés pour décrire leur longue liste de plaintes concernant les plans de la marina dans des soumissions au Conseil de la baie du Canada, qui se terminent le 8 février.

Les plans pour le réaménagement de la marina de Gladesville Bridge, 7,8 millions de dollars, doubleraient presque l’utilisation actuelle de la rivière Parramatta selon cette estimation tirée par les militants.

Les dessins conceptuels de l’architecte montrent comment la marina agrandie dominerait la petite baie entre Howley Point et le pont Gladesville (photo)

Ces plaintes incluent l’agrandissement de la marina, qui constitue un risque de collision et de sécurité incendie, les craintes de dommages environnementaux, les problèmes de stationnement, la pollution sonore et lumineuse probable et la détérioration des vues et l’accès à l’eau dans la zone classée au patrimoine.

Dans l’autre coin se trouve Motor Yacht Marine Holdings – géré par des membres de la famille de l’empire des concessionnaires automobiles Sutton, Neil et Scott Sutton – qui a déposé un AD modifié alors qu’ils abandonnaient pour obtenir l’approbation d’un réaménagement de 7,9 millions de dollars de la marina de Gladesville Bridge.

Neil est le fils du suprême automobile, le regretté Frederick Sutton, qui a fait de Sutton une marque automobile et le frère de Laurie, qui, selon l’Australian Financial Review, valait 884 millions de dollars en 2020.

Neil a été racheté de l’entreprise familiale en 2007. Lui et Scott ne sont pas aussi riches que Laurie, mais ils sont dans un autre univers, même les propriétaires millionnaires s’opposant à leurs plans.

Neil et Scott ont réussi à vendre non pas un, mais deux penthouses exclusifs depuis 2019, un à Point Piper d’une valeur de 6,5 millions de dollars et un autre à Darling Point, coté 8 millions de dollars.

Dans la poubelle: où le maire de Canada Bay, Angelo Angelo Tsirekas (photo), veut voir les plans de la marina de Gladesville Bridge aller

Neil Sutton (photo), directeur de Motor Yacht Marine Holdings, est le fils du défunt fondateur de Sutton Motors, Frederick Sutton.

Scott sortait avec le mannequin Michelle Leslie lorsqu’elle a été arrêtée à Bali pour possession d’ecstasy en 2005. Ses accusations ont finalement été réduites dans des circonstances controversées après avoir embauché une équipe juridique de grande puissance.

Scott est également cofondateur de la société de yachts de luxe The Boutique Boat Company, qui utilise les marinas de la ville de Rose Bay à Sydney, ainsi que Fremantle et la Gold Coast pour montrer des navires à vendre d’une valeur allant jusqu’à 1,5 million de dollars.

Les plans de la marina de Sutton’s Gladesville comprennent l’augmentation du nombre de places flottantes de 50 à 115, la suppression de 29 des 45 postes d’amarrage « swing » moins chers, une forte augmentation du nombre d’espaces de couchage flottants plus faciles d’accès de 50 à 115.

380 Victoria Place, Drummoyne, adresse du domicile de la marina actuelle du pont de Gladesville

Les membres de la communauté (photo) se sont rassemblés pour s’opposer au réaménagement prévu de la marina de Gladesville Bridge

Une vue d’artiste du réaménagement prévu de la marina de Gladesville Bridge

Les dessins conceptuels montrent clairement que la marina rénovée prendra également beaucoup plus d’espace, doublant essentiellement de taille en prolongeant les pontons en béton du point Five Dock au pont de Gladesville.

«La petite baie qui s’étend du parc Howley au pont de Gladesville sera presque entièrement anéantie par de gros navires sur les pontons», a déclaré le groupe d’action communautaire Save Gladesville Bridge Waterway.

Les problèmes de sécurité, affirme-t-il, concernent: «un risque accru pour les utilisateurs de petits bateaux, les nageurs, les kayakistes, les surfeurs de stand up paddle, les rameurs et les pêcheurs».

On pense également que les ferries seraient obligés de ralentir davantage dans la région, ce qui aurait un impact sur les navetteurs et, dans une soumission, a même déclaré craindre que les yachts avec des mâts hauts puissent même heurter le dessous du pont par vent fort.

Dans une soumission accablante au processus d’AD, Captain Cook Cruises, Anthony Haworth, directeur général de Captain Cook Cruises, a déclaré que la région était déjà l’une des plus encombrées du port de Sydney.

Texte d’une soumission au processus de l’AD de la marina de Gladesville Bridge indiquant que le réaménagement pourrait même créer un risque d’incendie

Une soumission rare à l’appui du réaménagement de 7,8 millions de dollars, la plupart y étaient fermement opposés

Il a ajouté que le réaménagement: «augmenterait la probabilité de collision … et entraînerait inévitablement de nouvelles restrictions de vitesse affectant des milliers de navetteurs; et rendra la navigation et l’aviron dangereux dans la région.

Le critique le plus virulent a été le maire de Canada Bay, Angelo Tsirekas, qui a déclaré au Daily Mail Australia que le DA modifié «n’a en rien changé mes préoccupations fondamentales concernant la proposition».

«Je crois toujours que le développement proposé serait une cicatrice sur le visage de notre voie navigable et qu’il ne devrait pas se poursuivre.

«Je continue à me tenir aux côtés des résidents pour m’opposer à ce développement et je ferai tout mon possible pour arrêter le surdéveloppement de la marina.

«La grande majorité des résidents qui sont venus me voir ont été inébranlables dans leur opposition à cette proposition.

Malgré les affirmations des partisans selon lesquelles les développements apporteraient des avantages sociaux et économiques à la région, Tsirekas a été provocante.

« Nous avons travaillé pendant des années avec le groupe de captage de la rivière Paramatta pour rendre la rivière baignable d’ici 2025 et avons récemment développé une stratégie d’accès à l’estran pour amener plus de notre ville à la rivière. Toute suggestion selon laquelle ce développement est «inévitable» est erronée ».

Le député libéral Anthony Roberts était un autre politicien opposé à l’idée: « Je crains que le réaménagement proposé … ait un effet négatif sur l’état des autres utilisateurs tels que les nageurs, les rameurs, les ferries en raison de la congestion accrue sur la rivière et pourrait présenter un danger. aux autres utilisateurs. ‘

Cette image du National Trust montrait comment la vue de Five Dock Point (dans le cercle bleu) serait obstruée par de grands yachts dans le cercle rouge si le réaménagement se poursuivait

Le résident local Michael Carnemolla a affirmé dans sa soumission qu’une plus grande marina pourrait empêcher les remorqueurs d’incendie des ports de Sydney d’atteindre les propriétés riveraines – qui avaient été utilisées pour éteindre les incendies dans le passé en raison de la difficulté d’accès.

« Il y aurait une catastrophe si un incendie se déclarait sur le [larger] Marina. Cela pourrait se propager aux bateaux et finalement aux maisons de la baie.

Il a également affirmé que les grandes couchettes montrées dans les plans attirent les bateaux et les propriétaires qui sont plus enclins à y faire la fête qu’à les naviguer. «Ce sera comme avoir 50 appartements de quatre chambres dans la baie.

«Le stationnement, les déchets, la restauration, le personnel ou simplement les personnes utilisant ces navires auront un impact dévastateur sur la zone.

Le sort de la proposition sera décidé par le comité de planification de la ville de l’est de Sydney après la clôture des soumissions.