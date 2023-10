Rich Paul répond à une question sur lui et Adele en train de se marier

Il ne faut pas s’étonner que Rich Paul ne soit pas vraiment fan de rendre publique sa vie personnelle, surtout en ce qui concerne son partenaire.

Lundi, l’agent sportif superstar s’est assis pour une interview avec Gayle King sur Matins CBSoù l’animateur a fait allusion aux rumeurs selon lesquelles Paul et sa petite amie, Adèles’est marié en secret.

Dans une tentative d’obtenir une confirmation sur l’état de leur relation, King lui a demandé si elle devait appeler Adele « Mme ». Paul », mais l’ami de longue date de LeBron James n’a pas donné de réponse claire.

« Vous pouvez dire ce que vous voulez », a-t-il répondu.

Faisant également référence à leur relation, il a déclaré : « Ce n’est pas pour les médias », ajoutant qu’il n’est pas « le genre de personne à mettre en doute ». [his] vie personnelle » au grand jour.

Bien qu’il n’ait pas voulu dire aux fans s’ils étaient mariés ou non, Paul a expliqué comment lui et le chanteur de « Hello » se sont « entraidés » tout au long de leur relation.

«Je suis dans un bon espace, nous sommes dans un bon espace. Heureux », a-t-il expliqué. « Elle est superbe. Elle a été formidable pour moi. Nous avons été formidables l’un pour l’autre.

Les commentaires timides de Paul sur leur état civil surviennent quelques semaines après qu’Adele l’ait appelé son « mari » alors qu’elle était sur scène lors de sa résidence à Las Vegas.

« Tu ne peux pas m’épouser. Je suis hétéro, mon amour, et mon mari est là ce soir », a-t-elle déclaré à une spectatrice féminine lors d’une de ses récentes émissions. Lorsque le fan a persisté en répondant : « Pouvez-vous essayer ? », Adele a doublé la mise en disant : « Non, je ne veux pas essayer. Je suis avec Rich. Tu es fou, laisse-moi tranquille.

Parce qu’Adele fait référence avec désinvolture à Rich comme à son « mari », les fans sont convaincus que le couple – qui a rendu public leur relation pour la première fois en juillet 2021 – s’est secrètement marié. Mais il semble que nous devrons attendre encore un peu pour voir s’il y a du vrai là-dedans.