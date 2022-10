Rich Paul parle de Klutch Sports, LeBron, Jay-Z et plus

L’un des hommes noirs les plus puissants du sport, Rich Paul, est l’invité d’honneur de “Rap Radar” cette semaine et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir.

En ce qui concerne les agents sportifs, Rich Paul est le MVP. Cette année, le natif de Cleveland a célébré le 10e anniversaire de son groupe sportif KLUTCH. Avec des clients comme LeBron James et Anthony Davis, l’agence a négocié plus d’un milliard de dollars de contrats. En dehors du terrain, Rich est une tête de hip-hop qui a été nommée check par J.Cole, Brent Faiyaz et Lil Baby. Ici, Rich parle de sa décennie de domination, d’affaires, de musique et d’héritage.

Dans le clip ci-dessous, Rich se promène dans le passé avec les animateurs de “Rap Radar”, les célèbres journalistes Elliott Wilson et Brian “B.Dot” Miller. Paul se souvient avoir passé du temps avec Jay-Z et ses conneries chères – en particulier des Rembrandt au mur et une Audemars Piguet avec un bracelet en cuir qui a attiré son attention. Son souvenir de la réaction de Hov à son offre de l’acheter est HILARANT.

Découvrez le clip ci-dessous:

