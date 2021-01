CHARLESTON, SC: Kaiden Rice avait 21 points alors que The Citadel battait Wofford 77-69 mercredi soir.

Tyler Moffe a récolté 18 points et six rebonds pour The Citadel (9-4, 2-4 Southern Conference), qui a mis fin à sa séquence de quatre défaites consécutives. Hayden Brown a ajouté 16 points, 14 rebonds et six passes.

Storm Murphy avait 16 points pour les Terriers (9-5, 6-2), dont la séquence de quatre victoires consécutives a été brisée. Messiah Jones a ajouté 13 points et Max Klesmit a obtenu sept rebonds.

___

___

