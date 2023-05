Rice de West Ham veut déménager à Arsenal cet été

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Rice veut qu’Arsenal déménage cet été

Milieu de terrain de West Ham United Déclan Riz souhaite déménager à Arsenal cet été et est prêt à exprimer clairement ses intentions, rapporte le Miroir.

Le joueur de 24 ans a été désigné comme une signature prioritaire pour les Gunners dans la prochaine fenêtre de transfert, avec le manager Mikel Arteta prévu pour un été de lourdes dépenses alors qu’il cherche à ajouter à son équipe pour participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

L’international anglais a un contrat avec West Ham jusqu’en 2024, mais Arsenal pense être en pole position pour décrocher le milieu de terrain.

Bien que cette préférence puisse aider les chances d’Arsenal de signer Rice, les Gunners devront encore creuser profondément dans leurs poches pour répondre à la valorisation de 100 millions de livres sterling de leur capitaine par West Ham. En raison de l’intérêt de clubs tels que Manchester City et Manchester United, Arsenal souhaite un accord le plus rapidement possible pour éviter une éventuelle guerre d’enchères.

Avec Granit Xhaka prêt à quitter les Emirats et Thomas Partey également potentiellement sortants, les renforts du milieu de terrain sont apparemment en tête de liste des priorités d’Arsenal dans la fenêtre à venir. de Brighton Moises Caicedo a également été fortement lié à un passage au nord de Londres, cependant, on pense que le riz est toujours la priorité pour l’été.

Declan Rice de West Ham est sur le point de déménager à Arsenal cet été. Rob Newell – Camera Sport via Getty Images

– Erling Haaland est sur le point de prolonger son accord avec Manchester City, réduisant ainsi les chances que le Real Madrid décroche l’attaquant de si tôt, par Initié du football. Le rapport révèle que l’international norvégien, qui est sous contrat jusqu’en 2025, est heureux de rester avec les champions de Premier League jusqu’en 2026. Cela fait suite à une saison record au cours de laquelle Haaland, 22 ans, a marqué 52 buts dans toutes les compétitions. .

– Arsenal et Manchester City surveillent la situation de l’ailier de Crystal Palace Michel Olisepar Ekrem Konour. Le joueur de 21 ans a connu une saison prometteuse avec le club du sud de Londres, enregistrant 10 passes décisives en Premier League, ainsi que deux buts. Alors que toute l’Europe s’intéresse au talentueux ailier, Olise est sous contrat à Selhurst Park jusqu’en 2026, ce qui signifie que Palace ne subit aucune pression financière pour le transférer.

– Barcelone doit se rencontrer Juan Foythla clause de libération de 55 millions d’euros s’ils signent le défenseur de Villarreal cet été, rapporte sport. Villarreal serait réticent à se séparer du joueur de 25 ans et considère Foyth comme un joueur clé pour la saison prochaine, ce qui signifie que la seule façon pour les champions de LaLiga de s’assurer les services du défenseur est de respecter la clause de libération. Cela pourrait être une pierre d’achoppement pour Barcelone à court d’argent, qui cherche à ne pas dépenser beaucoup cet été pour s’assurer qu’elle respecte les règles du fair-play financier de LaLiga.

– L’AC Milan a convenu de conditions personnelles avec Daïchi Kamadaselon Rudy Galetti. Le joueur de 26 ans est devenu l’un des transferts gratuits les plus recherchés cet été, après qu’il soit devenu clair qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Eintracht Francfort. L’international japonais a connu une saison exceptionnelle en Allemagne, marquant 16 buts et six passes décisives dans toutes les compétitions, attirant ainsi l’attention de toute l’Europe.

– Benfica et Barcelone sont intéressés par l’ailier Angel Di Mariaqui devrait devenir agent libre cet été, selon Relevo. L’international argentin a un contrat avec la Juventus jusqu’en juin, mais on pense qu’il ne signera pas de nouveau contrat avec les géants italiens. En plus d’attirer l’attention de l’Europe, le rapport suggère que les clubs saoudiens surveillent la situation du joueur de 35 ans.