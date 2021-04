La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Rice s’enquiert de Man United

Declan Rice a parlé à ses coéquipiers d’Angleterre Harry Maguire et Luke Shaw à propos de Manchester United avant un éventuel changement de West Ham cet été, selon le Nouvelles du soir de Manchester.

2 Liés

Dean Henderson et Marcus Rashford faisaient également partie de la dernière configuration anglaise de l’équipe de Manchester United, mais le joueur de 22 ans a parlé spécifiquement du club à Maguire et Shaw.

Le milieu de terrain défensif serait sur le radar de United depuis plus de deux ans alors qu’ils recherchent un jeune milieu de terrain pour renforcer leurs rangs et leurs relations au sein de l’équipe d’Angleterre. De plus, avec le milieu de terrain Jesse Lingard actuellement en prêt chez Rice’s West Ham, le pouvoir de négociation des Red Devils est encore renforcé.

Rice a encore trois ans sur son contrat actuel et si West Ham parvient à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, les Hammers pourraient peut-être exclure Ole Gunnar Solskjaer d’un déménagement.

Depuis son entrée en scène en 2017, l’action de Rice, née à Londres, n’a fait qu’augmenter, le manager David Moyes affirmant qu’il pourrait rembourser des frais de plus de 100 millions de livres sterling.

L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, était également un admirateur du jeune international anglais, tentant de signer Rice, que les Blues ont libéré à 14 ans.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

PAPIER GOSSIP

– Barcelone espère conclure un accord avec le défenseur de Manchester City Eric Garcia d’ici la fin du mois, rapporte le point de vente espagnol sport. Le rapport affirme que le Barça est confiant de parvenir à un accord avec le joueur de 20 ans, qui est sans contrat à la fin de l’été. Garcia souhaiterait un retour au Camp Nou après sa sortie de City en 2017.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs effectués

– La Juventus cherche à signer à nouveau Moise Kean – actuellement en prêt au Paris Saint-Germain – à partir de Everton en été, selon Gazzetta dello Sport. Le joueur de 21 ans a signé pour les Toffees de la Juventus pour 27,5 millions de livres sterling en 2019 et bien qu’il n’ait pas fait sa marque dans le Merseyside, ses 16 buts en 33 pour le PSG en prêt ont attiré l’attention de son ancien club. Le rapport ajoute que le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot et défenseur Merih Demiral pourrait également être impliqué dans un accord pour inciter Carlo Ancelotti à accepter les conditions.

– Internazionale cherche à renforcer sa défense cet été et pourrait se tourner vers un ancien diplômé de l’académie Zinho Vanheusden. Calciomercato rapporte que les dirigeants de la Serie A recherchent des renforts dans ce domaine avec Andrea Ranocchia et Aleksandar Kolarov susceptible de partir.

– Le Bayern Munich est convaincu de pouvoir atterrir Erling Haaland l’été prochain si l’attaquant reste au Borussia Dortmund. Le courrier quotidien rapporte que le Bayern pense pouvoir gagner la course si le joueur de 20 ans reste en raison de sa clause de libération de 65 millions de livres sterling en 2022. C’est une décision qui pourrait être faite en remplacement à long terme de 33 ans. Robert Lewandowski. Cependant, le Allemand La tenue fait face à la concurrence des prétendants du monde entier, avec des offres de plus de 100 millions de livres sterling devraient être faites.

– Barcelone est en pourparlers avec Sergio Aguerode agent à propos d’un éventuel déménagement en Espagne, selon Fabrizio Romano. L’attaquant de 32 ans devrait quitter Manchester City à l’expiration de son contrat cet été, après 10 années remplies de trophées au club. Barcelone considère l’Argentin comme une option frappante en raison d’un manque de profondeur à l’avant après avoir loué Luis Suarez partir pour l’Atletico Madrid l’été dernier. Actuellement, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann et Lionel Messi sont leurs options talentueuses – mais limitées – dans ce rôle.