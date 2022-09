Ricardo Pepi marque le premier but pour Groningue

L’attaquant américain Ricardo Pepi a marqué samedi son premier but pour Groningen, avant les importants matchs de préparation de la Coupe du monde pour l’attaquant de l’USMNT.

Le natif d’El Paso, âgé de 19 ans, a frappé une tête bien placée d’un centre dans la surface. Malgré le but, Groningen a perdu le match contre le Sparta Rotterdam 2-1. Bien que les fans de l’USMNT ne se soucieront probablement pas du score final.

Le but de Pepi était son premier score compétitif en près d’un an. Son dernier but était en fait pour l’USMNT lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Jamaïque au début d’octobre dernier. Il a marqué deux fois cette nuit-là.

Ricardo Pepi marque son premier but : Boost de confiance

Alors qu’il a réussi à démarrer sa carrière en équipe nationale du bon pied, marquant trois fois lors de ses deux premiers matches de l’USMNT, Pepi a connu des difficultés dans les compétitions de clubs. Le FC Augsbourg a éloigné Pepi de son équipe d’enfance, le FC Dallas, en janvier de cette année. L’accord a coûté au club allemand 18 millions de dollars. Pepi, cependant, n’a pas réussi à produire un seul but dans le reste de la campagne 2021/22.

El Tren est officiellement de retour sur les rails 🚂 Fier de l’un des nôtres, Ricardo Pepi, pour avoir marqué son premier but avec le FC Groningen. pic.twitter.com/jyTxoHRZlp – FC Dallas (@FCDallas) 17 septembre 2022

Après avoir fait cinq apparitions sans but pour Augsbourg cette saison, Groningen a conclu un accord avec Augsbourg pour prêter à l’Américain pour le reste de la saison. Pepi a maintenant disputé deux matchs avec l’équipe d’Eredivisie, enregistrant également une passe décisive lors de son match d’ouverture.

Le but de samedi sera considéré comme une célébration après sa récente réintroduction à l’USMNT. Pepi a été appelé en équipe nationale mercredi pour la première fois depuis mars. Son inclusion dans l’équipe pour leurs prochains matches amicaux était un peu surprenante compte tenu de ses récents combats avec les buts. Néanmoins, il semble que le manager Gregg Berhalter ait appelé Pepi au bon moment.

Les fans de l’USMNT espèrent que cet objectif contribuera à renforcer la confiance de Pepi alors que nous nous rapprochons de la Coupe du monde. La position d’avant-centre n’est pas exactement le point fort de l’équipe et un Pepi productif pourrait être absolument massif en Coupe du monde.

Selon le calendrier de l’USMNT, ils affronteront le Japon le 23 septembre, puis affronteront l’Arabie saoudite quatre jours plus tard.

Photo : IMAGO / Pro Shots