Ricardo Pepi de l’USMNT devrait rejoindre Groningue en prêt d’Augsbourg

L’attaquant de l’équipe nationale masculine américaine Ricardo Pepi devrait quitter Augsbourg en Bundesliga pour rejoindre l’équipe néerlandaise d’Eredivisie Groningen dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison, ont confirmé des sources à ESPN.

On ne s’attend pas à ce qu’il y ait une option pour rendre le transfert permanent inclus dans l’accord. La nouvelle du déménagement a été rapportée pour la première fois par Ciel en Allemagne.

Pepi, 19 ans, n’a rejoint Augsbourg en provenance du FC Dallas qu’en janvier dans le cadre d’un contrat de 20 millions de dollars qui représentait les frais les plus élevés jamais payés pour un joueur local dans l’histoire de la Major League Soccer.

Cependant, Pepi a eu du mal depuis le déménagement et n’a pas encore marqué en 16 apparitions. Il n’a joué que 93 minutes jusqu’à présent cette saison pour une équipe d’Augsbourg qui occupe actuellement la 14e place de la Bundesliga, avec trois points lors de ses quatre premiers matches.

Le natif du Texas a connu une année décisive en 2021, marquant 13 buts en 31 matches de MLS et remportant une convocation dans l’équipe senior américaine. Il a eu un impact immédiat au niveau international, enregistrant un but et deux passes décisives lors de ses débuts à l’USMNT contre le Honduras lors d’un match crucial de qualification pour la Coupe du monde.

Il a depuis amassé un record de trois buts en 11 apparitions,

Le manque de buts et de temps de jeu de Pepi depuis son arrivée en Bundesliga a cependant compromis ses chances de gagner une place sur la liste américaine de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter pour la Coupe du monde 2022, qui commence en novembre.