Ric Flair s’ouvre sur la relation de la superstar de la WWE Liv Morgan

Il y a eu des spéculations sans fin sur la vie romantique de la star de la WWE Liv Morgan. Morgan était sorti avec l’ancienne superstar de la WWE Enzo Amore pendant près de deux ans. Cependant, leur relation a pris fin après qu’Amore ait été accusé d’avoir trompé Morgan. Eh bien, il semble maintenant y avoir une nouvelle mise à jour sur la vie amoureuse de Morgan. Le membre du Temple de la renommée de la WWE, Ric Flair, a récemment mis fin aux spéculations en faisant une grande déclaration sur la relation amoureuse de Morgan. Flair, tout en parlant sur son podcast To Be The Man, a apparemment confirmé que l’ancienne championne féminine de SmackDown était mariée à Bo Dallas. En février 2021, les rumeurs allaient bon train selon lesquelles Morgan sortait avec Dallas, mais les choses se sont calmées plus tard.

“J’étais si heureux de voir Bray [Wyatt]. J’ai vu la soeur de Barry l’autre jour, la femme de Mike. Et Mike était là au 30e anniversaire [of RAW]. Mike Rotonde, Barry [Windham]le beau-frère de. Donc il [Barry] se remet. Il est ici à Tampa… Il est dans ce qu’ils appellent The Compound. Ce serait le complexe Bray Wyatt / Mike Rotunda. Bo a un tas de biens là-bas. Bo est avec Liv Morgan maintenant. Je pense, sont-ils mariés? Je ne sais pas. Oui, et j’ai vu JoJo, la femme de Bray. Oui, ils forment une famille très heureuse », a déclaré Ric Flair.

Bo Dallas a signé un contrat avec la WWE en 2008. Plus tard, Dallas a fait ses débuts à la WWE en 2014. Et Dallas a débuté son passage sur une note sublime avec une séquence de victoires impressionnante. En 2018, Bo Dallas, avec Curtis Axel, a remporté le titre de Raw Tag Team Championship. Le lutteur professionnel américain de 32 ans a finalement été libéré de la WWE en avril 2021.

Liv Morgan figure actuellement sur SmackDown. Morgan est un participant actif depuis 2014. Morgan avait récemment présenté un spectacle formidable lors de la dernière édition du Royal Rumble. Morgan est sortie dans le match très médiatisé au numéro deux et elle a survécu pendant plus d’une heure. L’éclat de la jeune femme de 28 ans a pris fin après son élimination par Rhea Ripley.

Il est maintenant rapporté que Liv Morgan et d’autres superstars de la WWE filmeront des épisodes du jeu télévisé populaire Wheel of Fortune. Le premier épisode de l’émission devrait être diffusé le 27 mars.

