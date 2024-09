Ric Flair, membre du Hall of Fame de la WWE, annonce que Wendy Barlow et lui se sont à nouveau séparés

Après s’être rencontrés pour la première fois à la WCW et s’être reconnectés des années plus tard, le membre du Hall of Fame de la WWE Ric Flair a épousé Wendy Barlow en 2018. En 2022, Flair a annoncé publiquement la fin de leur relation, mais ils ont fini par se remettre ensemble.

Dans un nouveau post, Flair a révélé qu’ils s’étaient à nouveau séparés…

« Wendy et moi avons passé 13 années formidables. Comme tout couple, nous avons connu des hauts et des bas. Je pense qu’il est important que tout le monde sache dès maintenant que nous avons décidé de nous séparer dans le respect. Je ne pourrai jamais la remercier suffisamment d’avoir été à mes côtés pendant ma terrible crise de santé en 2017. Elle ne m’a jamais quitté ! Et pour cela, je lui en serai toujours reconnaissant ! Nous travaillons tous les deux sur des projets différents en ce moment et il devient difficile avec mon emploi du temps et le sien de faire fonctionner cela. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets et je sais qu’elle soutient les miens ! »