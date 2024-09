Ric Flair annonce que ses chemins avec Wendy Barlow se sont séparés

Ric Flair, membre du Hall of Fame de la WWE, s’est séparé de Wendy Barlow.

Flair et Barlow étaient ensemble depuis 13 ans après leur première rencontre en 1993. Ils se sont fiancés en 2016 et ont célébré leur mariage en 2018.

Dans un tweet du 23 septembre, Ric Flair annoncé que lui et Wendy avaient décidé de se séparer respectueusement après 13 ans passés ensemble. Flair a noté qu’ils avaient eu des hauts et des bas, et il l’a remerciée d’avoir été à ses côtés pendant sa crise de santé en 2017. « The Nature Boy » a écrit qu’il lui serait toujours reconnaissant.

Flair a également déclaré qu’ils travaillaient tous les deux sur des projets différents et qu’il était devenu difficile de faire fonctionner les deux projets en raison de leurs emplois du temps respectifs. Il a ensuite souhaité bonne chance à Barlow.

Wendy et moi avons vécu 13 années formidables. Comme tout couple, nous avons connu des hauts et des bas. Je pense qu’il est important que tout le monde sache dès maintenant que nous avons décidé de nous séparer dans le respect. Je ne pourrai jamais la remercier suffisamment d’avoir été à mes côtés pendant mon… — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 23 septembre 2024

Flair et Barlow se sont brièvement séparés en 2022, mais ils se sont finalement remis ensemble.

Le 16 fois champion du monde a connu une brève carrière à l’AEW qui s’est apparemment terminée avec la retraite de Sting à l’AEW Revolution en mars.

