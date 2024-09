Ric Flair annonce la fin de sa relation avec Wendy Barlow

Ric Flair, deux fois membre du Hall of Fame de la WWE, n’est pas étranger aux défis, que ce soit sur le ring ou dans sa vie personnelle. Après 13 ans passés ensemble, Flair a annoncé que Wendy Barlow et lui s’étaient officiellement séparés. Cette annonce a été un choc pour de nombreux fans, d’autant plus que Wendy Barlow avait été aux côtés de Flair dans certains de ses moments les plus difficiles, notamment une grave crise de santé en 2017.

Flair et Barlow se sont séparés en 2022vivant des vies séparées pendant des mois avant se réunissant plus tard cette année-là. Cependant, la séparation est devenue permanente, Flair s’étant rendu sur Twitter aujourd’hui pour confirmer la rupture. Dans son message sincère, Flair a exprimé sa gratitude à Barlow pour l’avoir soutenu dans les moments les plus difficiles, en particulier pendant ses problèmes de santé. Il a reconnu que leur relation avait eu des hauts et des bas, mais a noté que tous deux se concentraient désormais sur des projets différents, ce qui a rendu difficile le maintien de leur relation. Le tweet de Flair a été lu:

« Wendy et moi avons passé 13 années formidables. Comme tout couple, nous avons connu des hauts et des bas. Je pense qu’il est important que tout le monde sache dès maintenant que nous avons décidé de nous séparer dans le respect. Je ne pourrai jamais la remercier suffisamment d’avoir été à mes côtés pendant ma terrible crise de santé en 2017. Elle ne m’a jamais quitté ! Et pour cela, je lui en serai toujours reconnaissant ! Nous travaillons tous les deux sur des projets différents en ce moment et il devient difficile avec mon emploi du temps et le sien de faire fonctionner cela. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets et je sais qu’elle soutient les miens ! »

Ce n’est pas la première fois que la vie privée de Flair fait la une des journaux. En fait, Wendy Barlow était la cinquième femme de Ric Flair. Flair a connu plusieurs mariages, chacun marqué par son lot de défis. Ses mariages précédents incluent :

Leslie Goodman (1971-1983) : Le premier mariage de Flair a duré plus d’une décennie et le couple a eu deux enfants ensemble, Mégane et David Flair avec David suivant les traces de son père pour devenir un lutteur professionnel.

Élisabeth Harrell (1983-2006) : Son deuxième mariage a duré 23 ans et a donné naissance à deux autres enfants, Ashley (mieux connue sous le nom de Charlotte Flair de la WWE) et Reid Flair décédée tragiquement en 2013. Charlotte est devenue l'une des plus grandes stars de la WWE.

Tiffany Van Demark (2006-2009) : Le troisième mariage de Flair s'est terminé par un divorce après trois ans, avec des rapports citant des différences personnelles.

Jackie Beems (2009-2014) : Le quatrième mariage de Flair s'est également terminé par un divorce, avec de nombreux problèmes juridiques et conflits publics entourant leur relation.

Après ces relations, Flair a commencé à sortir avec Wendy Barlow, qu’il a épousée en 2018. Barlow, qui a joué le personnage de Fifi the Maid dans la WCW, a soutenu Flair à travers de nombreuses difficultés personnelles et de santé, rendant leur rupture encore plus surprenante pour les fans.

Flair avait déjà exprimé sa déception que personne de la WWE ne l’ait contacté après leur séparation initiale en 2022. Il reste à voir si cela changera après l’annonce d’aujourd’hui. Cependant, il est clair que Flair et Barlow avancent à l’amiable, se souhaitant mutuellement le meilleur dans leurs efforts respectifs.

