Ric Flair a déclaré que Wendy Barlow et lui avaient décidé de « se séparer respectueusement »

Ric Flair a annoncé que lui et Wendy Barlow ont décidé de se séparer.

Le couple s’est rencontré en 1993 alors qu’ils travaillaient ensemble à la WCW. Barlow a interprété le personnage d’une femme de chambre française nommée Fifi dans les segments « Flair for the Gold » que la société produisait à l’époque. Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2016 et ont organisé une cérémonie de mariage en 2018.

Flair a révélé lundi qu’après 13 ans, ils ont décidé de « se séparer respectueusement »

« Wendy et moi avons passé 13 années formidables. Comme tout couple, nous avons connu des hauts et des bas. Je pense qu’il est important que tout le monde sache dès maintenant que nous avons décidé de nous séparer dans le respect. Je ne pourrai jamais la remercier suffisamment d’avoir été à mes côtés pendant ma terrible crise de santé en 2017. Elle ne m’a jamais quitté ! Et pour cela, je lui en serai toujours reconnaissant ! Nous travaillons tous les deux sur des projets différents en ce moment et il devient difficile avec mon emploi du temps et le sien de faire fonctionner cela. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets et je sais qu’elle soutient les miens ! »

C’est la deuxième fois ces dernières années que Flair annonce sa séparation avec Barlow. Flair l’avait déjà fait en janvier 2022.

« Après avoir passé du temps séparés, Wendy et moi avons décidé de nous séparer. Veuillez respecter notre vie privée et nos familles pendant cette période ! J’aimerai et chérirai tous nos souvenirs ensemble pour toujours, et je serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’elle a fait pour améliorer ma vie ! »

Flair a quitté l’AEW en juillet, car le parrainage de Wooooo! Energy AEW semblait avoir pris fin plus tôt cet été. Il est apparu pour la première fois à l’AEW en octobre 2023 et la société a publié un communiqué de presse indiquant qu’il avait signé un contrat pluriannuel avec la société.