RIBA révèle les meilleurs logements abordables du Royaume-Uni pour 2024

La rénovation d’un lotissement des années 1960 et une terrasse en briques en gradins sur un site de remplissage figurent sur la liste des finalistes 2024 du prix Neave Brown pour le logement du Royal Institute of British Architects.

Un quartier de 235 logements sociaux figure également sur la liste des quatre finalistes, aux côtés d’appartements adaptés aux résidents plus âgés sur une friche industrielle vacante.

Le prix Neave Brown pour le logement est décerné chaque année par la Institut royal des architectes britanniques (RIBA) pour célébrer les meilleurs nouveaux logements abordables du Royaume-Uni.

Il est décerné en mémoire de l’architecte moderniste Neave Brown, qui fut un pionnier du logement social.

Trois des projets sélectionnés cette année se trouvent à Londres. Il s’agit de Dover Court Estate de Pollard Thomas Edwards, Unity Place de Feilden Clegg Bradley Studios, Alison Brooks Architects, Gort Scott et RM_A Architect, et Chowdhury Walk d’Al-Jawad Pike, un projet également sélectionné pour le Stirling Prize de cette année.

Le seul projet en dehors de Londres est le North Gate Social Housing à Glasgow par Page\Park.

Le président du RIBA, Muyiwa Oki, a déclaré que la liste restreinte démontre que le logement social doit être considéré comme « une grande opportunité » pour les architectes.

« La liste des finalistes de cette année réaffirme que la création de logements sociaux ne doit pas être considérée comme une limitation pour les architectes, mais comme une grande opportunité », a déclaré Oki.

« Chaque dossier a pris des espaces délabrés ou sous-utilisés et a créé des projets exceptionnels qui répondent aux besoins des résidents et de la communauté au sens large », a-t-il poursuivi. « Ces projets équilibrent judicieusement l’environnement, la communauté et la qualité, renforçant la réalité selon laquelle lors de la conception de logements sociaux, une bonne conception ne doit compromettre aucun de ces trois éléments. »

Le projet de logements sociaux North Gate à Glasgow occupe un site industriel abandonné et comprend 31 appartements. Conçu par Page\Parc principalement pour répondre aux besoins des résidents plus âgés, les logements sont tous disponibles en location sociale.

Promenade Chowdhury, nominée pour le prix Stirling Le brochet d’Al-Jawad est un ensemble de maisons à deux étages en gradins, implantées sur un terrain entre deux terrasses existantes à Hackney qui était auparavant occupé par des voitures.

Sept des onze maisons de ce projet sont disponibles à la location sociale, le reste étant conçu pour la vente privée.

Le RIBA dévoile la liste des finalistes du Prix Stirling 2024

Dover Court Estate est une rénovation d’un complexe de logements des années 1960 à Islington, qui a été réalisée par Pollard Thomas Edwards de maintenir ses communautés existantes tout en améliorant leur qualité de vie.

Le studio a introduit 70 maisons dans le domaine en remplaçant des garages désaffectés et a également introduit un terrain de sport et un centre communautaire.

Unity Place est le dernier projet de la liste restreinte, conçu par Studios Feilden Clegg Bradley, Alison Brooks Architectes, Gort Scott et RM_A Architect en fonction des contraintes liées aux zones de conservation voisines.

Il comprend 235 logements sociaux de différentes tailles, tous disponibles en location sociale. Ils cohabitent avec une série d’espaces publics axés sur la communauté, dont une aire de jeux.

Le jury du prix Neave Brown pour le logement de cette année est composé de Bob Allies, cofondateur d’Allies and Morison, et de la fille de l’homonyme du prix, Zoe Brown.

Elle est présidée par Astrid Smitham, fondatrice d’Apparata, qui a reçu le prix l’année dernière pour A House for Artists.

Smitham a déclaré que la liste restreinte illustre la valeur des « excellents partenariats entre clients et architectes ».

« À l’heure où le Royaume-Uni s’apprête à construire 1,5 million de nouveaux logements, cette liste restreinte montre l’importance de solides partenariats entre clients et architectes pour offrir des logements du plus haut niveau, que tout le monde mérite », a-t-elle expliqué.

« Ces projets montrent comment la prochaine vague de construction de logements au Royaume-Uni peut aider les individus et les communautés à prospérer », a ajouté Smitham.

Le lauréat du prix Neave Brown pour le logement 2024 sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix RIBA Stirling le mercredi 16 octobre 2024 au Roundhouse à Londres.

Cette cérémonie coïncidera avec la remise du prix Stirling, pour lequel six bâtiments situés en Angleterre ont été sélectionnés. Seuls deux d’entre eux se trouvent en dehors de Londres.