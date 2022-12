Riazan, siège de l’unité d’élite russe, soutient toujours la guerre en Ukraine

“Tout cela sera réglé et bientôt tout redeviendra normal”, a-t-elle ajouté.

Pourtant, quelque chose d’assez inhabituel s’est déjà produit à Riazan, qui n’est qu’à 300 milles de la frontière avec l’Ukraine. Ses deux installations militaires ont fait de la ville la cible de l’une des frappes militaires ukrainiennes les plus profondes à l’intérieur du territoire russe depuis le début de la guerre.

Le 5 décembre, deux drones de fabrication soviétique sont tombés sur des bases à Riazan et près de la ville de Saratov, plus à l’est. À Ryazan, le drone visait la base aérienne de Dyagilevo, un centre d’entraînement des forces de bombardement stratégique. La Russie a déclaré avoir intercepté le drone et l’avoir abattu, une affirmation qui n’a pas pu être confirmée, mais a reconnu que trois personnes avaient été tuées et cinq blessées dans l’attaque, qui a également endommagé un bombardier supersonique Tupolev Tu-22M.

Le ministère russe de la Défense a accusé l’Ukraine. L’Ukraine ne reconnaît pas publiquement les frappes à l’intérieur de la Russie, maintenant intentionnellement l’ambiguïté.

C’était un cas rare où l’Ukraine frappait loin à l’intérieur du territoire russe. Non loin de la base, certains habitants ont tenté de paraître désinvoltes face à l’attaque du drone.

Au principal centre de transport du quartier de Dyagilevo – un arrêt de bus détrempé en face d’un parc où des enfants jouaient au sommet d’une statue d’un bombardier Tupolev Tu-16 – une femme de 70 ans nommée Valentina Petrovna a insisté sur le fait qu’il n’y avait «rien avoir peur de.”