Rian Johnson sur l’expérience de cinéma “Glass Onion”

Un bon film policier comprend souvent la disparition de quelque chose de précieux. Mais que se passe-t-il lorsque le film lui-même disparaît ?

Prenons le cas curieux de “Oignon de verre”, la suite très attendue de “Knives Out” par le réalisateur Rian Johnson : ce polar exubérant – qui, comme son prédécesseur, met en vedette Daniel Craig dans le rôle du détective traînant Benoit Blanc – est apparu dans environ 600 salles la veille de Thanksgiving, bondé en foule pour un semaine puis a disparu. Mais voilà, une note de rançon : Netflix s’est enfui avec “Glass Onion”, et le film ne sera pas revu avant sa sortie. débuts en streaming le 23 décembre.

Pour Netflix, qui a payé 465 millions de dollars en mars 2021 pour s’emparer des droits de “Glass Onion” et d’un troisième mystère de Benoit Blanc, cela représente un nouveau pari intrigant. Bien que le co-directeur général de Netflix, Reed Hastings admis que “Glass Onion” aurait pu gagner plus d’argent avec une sortie en salles plus longue, son “avant-première” était principalement destinée à susciter l’intérêt pour les débuts éventuels en streaming, a-t-il déclaré. “Nous n’essayons pas de construire une entreprise théâtrale”, a-t-il déclaré au New York Times DealBook Summit. “Nous essayons de briser le bruit.”

Johnson pense que ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. J’ai parlé au cinéaste quelques jours après que “Glass Onion” ait quitté les salles; il avait passé cette semaine à visiter les projections du film à New York et à Los Angeles et m’a dit: “Après les deux dernières années, voir des salles pleines avec des gens qui s’amusent, c’était vraiment émouvant.” Et bien qu’il apprécie que Netflix ait pu obtenir sa plus large sortie en salles pour “Glass Onion”, même en réservant les meilleurs cinémas qui évitent normalement les titres de la société, Johnson espère que les futurs fans du streamer auront encore plus de chances d’atteindre ces foules .