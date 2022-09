Rian Johnson décolle “Glass Onion”, sa suite “Knives Out”

TORONTO – Trois ans après la première de «Knives Out» au Festival international du film de Toronto, Rian Johnson est revenu sur les lieux du crime pour lancer sa suite très attendue, «Glass Onion: A Knives Out Mystery». Lorsque Johnson a présenté le film au public enthousiaste du Princess of Wales Theatre samedi soir, il ne s’est pas promené calmement sur scène avec un salut poli à la foule. Il a sprinté.

« Êtes-vous prêts à passer un bon moment ? » cria Johnson. « Êtes-vous prêt pour un polar amusant ? »

Le rugissement de la foule montrait clairement que, oui, eux aussi pouvaient à peine attendre. Les films «Knives Out» clôturent presque parfaitement les trois dernières années pandémiques; l’original “Knives Out” avait été créé dans le même théâtre presque exactement trois ans auparavant, où la tournure moderne de Johnson sur un genre rétro a plus ou moins explosé.

“C’est surréaliste”, a déclaré Johnson, le réalisateur de 48 ans de “The Last Jedi” et “Looper”, dans une interview avant la première de “Glass Onion”. “C’est tellement étrange de penser aux 30 années qui se sont écoulées en trois ans depuis que nous avons joué un film à Toronto.”

Si “Knives Out” a fait le pont entre un monde cinématographique d’il y a longtemps – un cocktail de suspects de meurtre excentriques traqués par un détective coloré – avec des problèmes contemporains de classe et d’ethnicité, “Glass Onion” avait pour tâche de faire s’effondrer le cinéma pré-pandémique avec le déroulement d’aujourd’hui. récupération. Le film, qui se déroule au début de 2020, commence avec des personnages masqués et Benoit Blanc de Daniel Craig en lock-out – trempé dans sa baignoire, principalement – ​​et avide d’un nouveau cas.

“Une partie du vrai plaisir pour moi est d’avoir un polar qui n’est pas une pièce d’époque mais qui se déroule dans l’Amérique moderne et qui s’engage pleinement avec tout ce qui préoccupe les gens à l’époque – espérons-le d’une manière qui soit encore complètement enfermée dans un divertissement ” dit Johnson. “J’espère que nous avons réussi à nouveau.”

La réponse bruyante du public et les critiques élogieuses de Toronto ont suggéré que Johnson, qui a également écrit le film, a fait exactement cela. Alors que moins on en dit, mieux c’est sur l’intrigue à plusieurs niveaux de “Glass Onion”, elle tourne autour du milliardaire technologique Miles Bron (Edward Norton), qui invite un petit groupe d’amis sur son île privée (une grande partie du film a été tournée en Grèce ) pour une soirée meurtre et mystère. Le casting comprend Janelle Monáe, Dave Bautista, Madelyn Cline, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Jessica Henwick et Leslie Odom Jr.

Johnson jongle entre les thèmes de la vérité et de la stupidité avec des échos de la politique américaine d’aujourd’hui, et adopte également une approche satirique des magnats de la technologie. Dans le film, Bron considère son entourage comme une bande de “perturbateurs”.

Cela frappera de nombreux téléspectateurs comme approprié ou ironique étant donné que “Glass Onion”, contrairement à “Knives Out”, est un film pour Netflix, un perturbateur autoproclamé d’Hollywood qui, au cours de la dernière décennie, a radicalement modifié l’industrie du cinéma. Après que “Knives Out” soit devenu l’un des plus grands succès de 2019, rapportant 311 millions de dollars dans le monde contre un budget de 40 millions de dollars, Netflix s’est précipité pour payer 450 millions de dollars pour deux suites.

Cela met particulièrement l’accent sur la sortie de “Glass Onion”, un succès au box-office probable s’il sortait largement dans les salles, à un moment où l’industrie cinématographique est aux prises avec l’équilibre entre le streaming et les salles. Alors que Netflix donne souvent ses films les plus importants plusieurs semaines dans certains cinémas avant la diffusion, le streamer et les exposants ont discuté d’une sortie plus large pour “Glass Onion”. Actuellement, ce n’est pas prévu; Netflix diffusera le film à partir du 23 décembre après une sortie en salles à partir de novembre.

“Ce film, avant tout, est conçu pour être un bon moment avec une grande foule de gens dans un théâtre”, a déclaré Johnson.

En ce qui concerne le déploiement spécifique en salles, Johnson a déclaré qu’il était toujours en cours d’élaboration. “À décider”, a-t-il dit.

“Je veux que le plus de gens possible voient le film dans les salles”, a déclaré Johnson. “Cela dit, je sais que beaucoup de gens ont découvert ‘Knives Out’ avec leurs familles à la maison une fois qu’il était en streaming. Mais ce film est tellement conçu pour être vu avec une foule dans une salle de cinéma. C’est moins comme ‘Top Gun’ où il s’agit de la grande expérience de l’écran et du son, et il s’agit plus d’être entouré de gens qui vont s’amuser autant que vous.

“Mon objectif est d’espérer qu’il en soit ainsi si vous voulez le voir dans un théâtre, vous le pouvez”, a ajouté Johnson. “Mais nous sommes toujours TBA.”

Johnson, qui a émergé avec le néo-noir “Brick” de 2005 avec Joseph Gordon-Levitt, a déclaré qu’il n’était pas si éloigné de ses racines indépendantes qu’il n’était pas content d’avoir simplement le soutien d’un grand distributeur.

“En tant que forme d’autodéfense, j’ai la sérénité que si vous faites un bon film, vous le diffusez et les gens le trouveront”, a déclaré Johnson. “En fin de compte, il suffit d’atteindre un lieu zen car tout change si vite.”

Johnson a de nouveau choisi un titre de film qui ne se rapporte pas seulement au scénario de son film, mais qui correspond à une chanson rock notable. (Radiohead a son propre “Knives Out”.)

“Honnêtement, je viens de chercher dans ma bibliothèque musicale des chansons liées au verre”, a déclaré Johnson en riant. “Avec mes excuses à Blonde, c’était ma chanson préférée centrée sur le verre. Le titre a une bizarrerie qui me rappelle les livres de poche des années 70 ou même certains titres d’Agatha Christie. Il y a une drôlerie agréable à appeler un grand film “Glass Onion”.

Dans un univers parallèle, Johnson aurait peut-être passé les sept dernières années à travailler sur “Star Wars”. Autour de la sortie de « The Last Jedi » – qui reste une entrée révolutionnaire bien que controversée dans le canon « Star Wars » – Johnson a été sollicité pour développer une trilogie. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de plans annoncés publiquement pour cela, Johnson a déclaré que la porte n’était pas nécessairement fermée.

Mais il s’amuse aussi énormément à faire des mystères “Knives Out”. Il y en aura au moins un de plus. Lors de la première, Craig a déclaré: “Je travaillerais avec cet homme pour le reste de ma vie.”

“J’ai eu la meilleure expérience de ma vie en faisant” The Last Jedi “. Je ne sais pas si je réussirai jamais professionnellement. Et j’espère vraiment pouvoir le refaire. J’espère revenir et faire plus de “Star Wars” à un moment donné », a déclaré Johnson. “Mais c’est assez amusant d’avoir quelque chose qui est entièrement notre bac à sable.”