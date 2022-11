Ria Hebden de Dancing on Ice révèle un méchant accident dans les coulisses que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir à l’écran

Ria Hebden de DANCING on Ice révèle un vilain accident dans les coulisses que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir à l’écran.

La star de la télévision, 39 ans, a participé à la 14e série de l’émission ITV plus tôt cette année, qui a été remportée par Regan Gascoigne.

Rex

Rex

Ria, qui était jumelée à Łukasz Różycki, a été la deuxième star à être éliminée de la compétition.

Au fil des ans, les téléspectateurs ont vu de nombreuses chutes désagréables se dérouler sur leurs écrans, mais Ria a eu “très de la chance” de ne pas en avoir souffert pendant l’entraînement.

Cependant, cela s’est produit une fois – quelques instants avant qu’ils ne devaient danser en direct.

Rappelant l’accident dans une conversation exclusive avec The Sun, Ria a déclaré: “Lukasz m’a laissé tomber quelques secondes avant d’aller jouer dans le pays devant des millions de personnes alors que nous nous entraînions dans les coulisses!

En savoir plus sur la danse sur glace ICE-LY FAIT Michelle Heaton s’associe à Dancing on Ice Hunk alors que les partenariats de spectacle sont révélés ‘NOUS VOUS AIMONS BEAUCOUP’ La star de Dancing On Ice souffre d’un chagrin familial alors que son frère décède à l’âge de 44 ans

“C’était un peu inquiétant parce qu’il ne m’avait jamais laissé tomber auparavant. J’étais comme pourquoi est-ce qui se passe maintenant! Il était genre ‘c’est bon c’est l’adrénaline !’

«Il a sorti un spray spécial sur sa main pour lui donner une meilleure adhérence, naturellement lorsque vous transpirez, vos mains transpirent.

“J’étais comme ‘au moins nous n’avons pas fait ça à la télé!’

“Nous sommes sortis et nous l’avons fait!”





Ria s’est entraînée trois heures par jour pendant QUATRE mois avant la première de l’émission en janvier 2022.

Elle a expliqué: “Donc, vous devenez super en forme. C’est super amusant !

“Bonne chance à tous ceux qui essaient cette année.”

La programmation de Dancing on Ice 2023 a déjà été révélée, avec la participation d’Ekin-Su Cülcüloğlu de Love Island, Joey Essex de Towie et Patsy Palmer d’EastEnders.

Ria a partagé ses conseils pour les célébrités bravant la glace l’année prochaine.

En savoir plus sur le soleil PATSY REJOINT ENDERS La star de la télévision Patsy Kensit décroche un rôle de rêve dans EastEnders MAISON SUR ROUES Je vis dans un camping-car… c’est moins cher que la location et je ne paie pas l’électricité

La star de la télévision a déclaré : « Mes conseils sont de tirer le meilleur parti de l’opportunité, de vraiment passer des heures à regarder pour vous sentir en sécurité sur la glace… et vous amuser !

“C’est la course la plus magique, j’ai passé un moment incroyable, j’ai appris une toute nouvelle compétence, enseignée par des champions olympiques et je me suis habillé tous les week-ends, donc je me suis tellement amusé!”

Ría a assisté à l’événement Disney100 Debut à Londres la semaine dernière pour lancer les célébrations des 100 ans de merveilles de Disney.

Une série d’expériences de fans à venir pour marquer ses 100 ans d’émerveillement ont été annoncées dans la nuit, y compris une tournée européenne de concerts, une exposition immersive Wonder of Friendship, ainsi qu’une gamme de nouveaux produits.

TVI

Ria était l’une des célébrités qui ont participé au spectacle plus tôt cette année[/caption]

Rex