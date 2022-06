Ria Health gagne 18 millions de dollars pour le traitement virtuel des troubles liés à la consommation d’alcool

La société virtuelle de traitement des troubles liés à la consommation d’alcool, Ria Health, a terminé un cycle de financement de série A de 18 millions de dollars dirigé par SV Health Investors.

Parmi les autres participants à la ronde figurent les commanditaires SV, BPEA Private Equity et l’ancien investisseur SOSV.

CE QU’IL FAIT

Ria fournit des soins virtuels pour les troubles liés à la consommation d’alcool, y compris des traitements médicamenteux comme la naltrexone, l’acamprosate et la gabapentine qui pourraient réduire les fringales.

Les patients reçoivent également un coaching de rétablissement qui peut les aider à se fixer des objectifs, à développer des mécanismes d’adaptation, à évaluer leurs progrès et à les orienter vers des groupes de thérapie et de soutien locaux si nécessaire. Ils peuvent également accéder à l’application de Ria, où ils peuvent mener des sessions virtuelles, gérer leurs ordonnances et suivre les résultats d’un alcootest connecté.

La startup a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le capital pour étendre ses capacités de prestation de soins.

“Comme rose à boire de manière spectaculaire pendant la pandémie, les talentueux fondateurs et l’équipe de direction de Ria Health ont ouvert la voie avec un traitement innovant des troubles liés à la consommation d’alcool en combinant un soutien pharmacologique et comportemental », a déclaré Michael Balmuth, associé directeur de SV, dans un communiqué. Dans le cadre du financement qu’il a rejoint le conseil d’administration de la startup.

“L’approche clinique et les résultats de haute qualité de Ria Health continueront de transformer l’industrie du traitement de la toxicomanie.”

APERÇU DU MARCHÉ

Selon le Enquête nationale 2019 sur la consommation de drogues et la santé, près de 15 millions de personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis ont un trouble lié à la consommation d’alcool, mais moins de 10 % de ceux qui ont eu la condition au cours de l’année écoulée ont reçu un traitement. Environ 95 000 personnes meurent chaque année de causes liées à l’alcool.

Il existe un certain nombre de startups de santé numérique axées sur les troubles liés à l’utilisation de substances, comme décès par surdose de drogue a également grimpé au milieu de la pandémie de COVID-19. Plus tôt ce mois-ci, Boulder Care, qui se concentre sur la consommation d’opioïdes et d’alcool, a annoncé qu’il avait reçu 36 millions de dollars en financement de série B.

En avril, Eleanor Health a récupéré 50 millions de dollars en financement de série C, moins d’un an après sa série B de 20 millions de dollars. Workit Health et Quit Genius ont également terminé les cycles de financement l’année dernière.

Pear Therapeutics, qui propose déjà des thérapies numériques sur ordonnance pour les troubles liés à l’utilisation de substances et d’opioïdes, a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA en novembre pour un produit destiné aux troubles liés à la consommation d’alcool.