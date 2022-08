Rhythm of War : un coup de tonnerre, puis une pause-café

L’importance cruciale du tir à longue portée a été l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis et d’autres alliés ont envoyé à l’Ukraine des obusiers de calibre OTAN. Son armée est sur le point d’épuiser tout le stock d’obus hérités de l’URSS dans son propre arsenal et des pays alliés d’Europe de l’Est, et elle se tourne maintenant vers des munitions de l’OTAN plus abondantes.

La Russie dispose de vastes réserves de munitions d’artillerie, mais des signes indiquent qu’elle puise dans des réserves plus anciennes qui, le plus souvent, n’explosent pas à l’impact.

L’obusier hérité de l’URSS que tire l’équipe ukrainienne, un modèle appelé le D-20 surnommé le “leurre de pêche”, a bien résisté, a déclaré le commandant, le lieutenant Oleksandr Shakin. Les armes à longue portée fournies par les États-Unis, telles que l’obusier M777 et le système de fusée d’artillerie à haute mobilité, connu sous le nom de HIMARS, ont étendu la portée de l’armée ukrainienne, mais la majeure partie de l’arsenal est toujours constituée d’armes de l’ère soviétique.