Rhys Hoskins présenté par les brasseurs

nn”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType “:”rich”},”__typename”:”Markdown”,”content”:”Les Brewers ont répondu à des appels entrants concernant Burnes alors qu’il se dirige vers sa dernière saison avant l’agence libre. L’arrêt-court Willy Adames aussi. Mais comme ils restent dans l’équipe un peu plus de deux semaines avant que les lanceurs et les receveurs ne se présentent à l’entraînement de printemps, investir dans Hoskins dans le cadre d’un contrat à court terme et coûteux était logique alors que Milwaukee cherche à défendre la couronne centrale de la Ligue nationale. n”Quand il y a des opportunités”, a déclaré le directeur général des Brewers, Matt Arnold, “nous voulons essayer de frapper.”nnAvec Hoskins dans le giron, les Brewers ont quatre joueurs gagnant des salaires à huit chiffres : Christian Yelich, Burnes, Adames et Hoskins – et une masse salariale prévue pour la journée d’ouverture de 117 millions de dollars, selon l’estimation de Fangraphs. Lorsque vous ajoutez les estimations des commandes subséquentes, des avantages sociaux et autres coûts, Fangraphs estime la masse salariale des Brewers aux fins de la taxe de luxe à 149 533 081 $. Cela représente une augmentation par rapport à la fin de l’année dernière.nn”Nous essayons de gagner autant de matchs que possible ici cette année et à long terme, et c’est donc une chose difficile à équilibrer pour nous”, a déclaré Arnold, dont le plus gros investissement cet hiver était une garantie de 82 millions de dollars sur huit ans pour le meilleur espoir Jackson Chourio, un record pour un joueur qui n’a pas encore passé une seule journée dans les ligues majeures. « Quand vous êtes capable de \[bring\] des vétérans ici avec le genre d’expérience que Rhys a, c’est vraiment excitant. Franchement, je n’étais pas sûr que nous allions pouvoir accéder à un joueur comme lui.nn« Je ne pourrais pas être plus excité d’avoir ce type de profil ici parce qu’il s’adapte si bien. C’est exactement le type de lecteur dont nous avions besoin. “,”subHeadline”:null,”summary”:”MILWAUKEE — En bonne santé ? Vérifiez.nMotivé ? Vérifiez.nAprès avoir signé avec les Brewers, Rhys Hoskins est prêt à passer à la prochaine phase de sa puissante carrière.n”Je m’ennuie plutôt en tant que compétiteur, je n’ai pas joué depuis si longtemps”, a déclaré Hoskins. nLes Brewers ont officiellement présenté le joueur de premier but lundi, trois”,”tagline(“formatString”:”none”)”:null,”tags”:[“__typename”:”InternalTag”,”slug”:”storytype-article”,”title”:”Article”,”type”:”article”,”__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-158″,”title”:”Milwaukee Brewers”,”team”:”__ref”:”Team:158″,”type”:”team”,”__typename”:”ContributorTag”,”slug”:”adam-mccalvy”,”title”:”Adam McCalvy”,”type”:”contributor”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”apple-news”,”title”:”Apple News”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-656555″,”title”:”Rhys Hoskins”,”person”:”__ref”:”Person:656555″,”type”:”player”],”type”: “histoire”, “thumbnail”: https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/knu0getesccufl5y6all, “title”: Rhys Hoskins présenté par Brasseurs”},”Team:158″:”__typename”:”Team”,”id”:158,”Person:656555″:”__typename”:”Person”,”id”:656555}} window.adobeAnalytics = “reportingSuiteId”: “mlbglobal08, mlbcom08”, “linkInternalFilters”: “mlb” window.globalState = “tracking_title”: “Ligue majeure de baseball”, “lang”: “fr” window.appId = ” /*–>*/