Le casting de Towie a eu le cœur brisé après la mort de l’ex Rhys Alan Smith de Harry Derbidge.

Rhys – qui a été au centre d’une histoire récente avec Bobby Norris et Harry – a été tragiquement retrouvé mort à Tenerife, où il vit, la semaine dernière.

dix Rhys Alan Smith, l’ex de Harry Derbidge, est décédé tragiquement Crédits: Fame Flynet

Il était ami avec de nombreux acteurs, en particulier Gemma Collins et James Argent.

Partageant sa dévastation, Gemma a commenté sa dernière photo: «Mon cœur ne sera plus jamais le même, je ne serai plus jamais le même amour toi Reece ❤️

Arg a écrit: « Je t’aime mon pote. »

dix Il était très ami avec Gemma Collins et d’autres compagnons de casting Crédit: Instagram / rhysalan

dix Rhys vivait à Tenerife quand il est mort Crédit: Instagram / rhysalan

Harry et Rhys sont sortis en 2013 et le maquilleur Harry a admis plus tard qu’il avait couché avec Rhys quand il avait commencé à sortir avec Bobby.

Le sujet a été au centre d’un scénario récent alors que Bobby et Harry se sont de nouveau retrouvés face à face à l’écran.

Bien que Rhys n’ait pas été directement nommé, il a été mentionné à de nombreuses reprises alors que Bobby tentait d’aller au fond de ce qui s’était passé.

dix Bobby et Harry ont ramé sur Rhys dans un épisode récent

dix Harry a nié avoir trompé Bobby avec Rhys

dix Rhys est sorti avec Harry en 2013

En 2014, Harry a dit à Bobby qu’il avait couché avec Rhys quand ils étaient ensemble.

Il a dit: « Avant de vous dire cela, je vous aime tellement. S’il vous plaît ne pleurez pas, s’il vous plaît.

« Quand nous étions à Tenerife, j’ai couché avec mon ex. Je suis vraiment désolé parce que je n’ai jamais voulu te blesser, vraiment pas. »

Cependant, avancez rapidement jusqu’à cette année et Harry a maintenant dit qu’il n’était pas réellement avec Bobby à l’époque.

dix Gemma a exprimé sa colère après sa mort

dix Rhys a été mentionné à de nombreuses reprises sur cette série de Towie Crédit: Instagram / rhysalan

Il a dit: « Nous n’étions pas ensemble à ce moment-là. Je pense qu’il y a une confusion avec tout cela.

« Janvier 2014, moi et Gemma [Collins] réservé des vacances et nous sommes allés à Tenerife. Mon ex était là, a fait l’acte mais à ce moment-là, vous et moi avions quelques textos, mais c’était le début de notre conversation ».

Leur co-star Saffron Lempriere s’est impliquée et a envoyé un texto à Rhys pour découvrir la vérité.

Il a répondu: «Il est venu en février 2014.

dix Gemma a passé de nombreuses vacances avec Rhys Crédit: Instagram / rhysalan

dix Bobby est toujours bouleversé par ce qui s’est passé entre Rhys et Harry

« C’est à ce moment-là que nous avons couché ensemble et je n’avais su qu’après son départ qu’il était avec Bobby alors oui, ils étaient ensemble »

La dernière photo de Rhys l’a vu prendre le soleil sur la plage, disant à ses partisans: « Du temps de qualité avec moi-même 🙌🏽. »

On pense qu’il a vécu du temps à Dubaï avant de retourner en Espagne, où il aurait suivi une formation de masseuse.

Le fan de fitness, qui avait transformé son look ces dernières années, partait souvent en vacances avec Gemma.