Rhun ap Iorwerth devrait devenir le leader de Plaid Cymru sans opposition

Le nouveau chef de Plaid Cymru devrait être Rhun ap Iorwerth malgré de forts appels au sein du parti pour qu’une femme soit nommée à la suite de son scandale de misogynie.

Ap Iorwerth, qui représente Ynys Môn (Anglesey) et est un ancien journaliste, était chef adjoint jusqu’à ce qu’Adam Price démissionne de la tête du parti le mois dernier et est le porte-parole de Plaid pour la santé.

Lorsqu’il a annoncé son intention de se présenter à la tête, il a déclaré que le parti indépendantiste était à un « carrefour » et faisait face à de sérieux défis concernant la culture au sein de l’organisation.

Price, annoncé comme un leader « une fois par génération », a démissionné le mois dernier après qu’un rapport a révélé une culture de harcèlement sexuel, d’intimidation et de misogynie et a formulé 82 recommandations nécessaires pour « désintoxiquer » le parti.

Plus tôt cette semaine, le prédécesseur de Price à la tête, Leanne Wood, a dit que le prochain chef devrait être une femmequi, selon elle, serait mieux placé qu’un homme pour comprendre la misogynie.

Mais vendredi, deux des rivaux potentiels d’ap Iorwerth, Sioned Williams et Siân Gwenllian, ont déclaré que bien qu’ils soient d’accord avec Wood, ils ne se présenteraient pas et feraient campagne pour un nouveau modèle de leadership pour aider à assurer l’égalité.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré: «Nous sommes d’accord avec les commentaires de l’ancienne dirigeante Leanne Wood dans une interview cette semaine selon lesquels une femme aurait été le meilleur choix pour diriger Plaid Cymru à ce moment-là.

« Nous ferons campagne pour introduire à l’avenir un nouveau modèle de leadership conjoint qui serait plus inclusif et garantirait l’égalité. Hier soir, une motion a été adoptée à l’unanimité par la circonscription d’Arfon Plaid Cymru, appelant Plaid Cymru à explorer la création d’un nouveau modèle de co-direction pour l’avenir.

« Notre espoir est qu’il sera discuté lors de la conférence de Plaid Cymru à l’automne. Nous respectons cependant pleinement l’issue du processus en cours et soutenons le nouveau chef du parti lorsqu’il sera confirmé.

À moins que l’un des membres de Senedd ne change d’avis et de position, ap Iorwerth sera le leader de Plaid le vendredi 16 juin.

Ap Iorwerth est né dans le sud du Pays de Galles mais a été élevé à Ynys Môn et a fait ses études à Ysgol David Hughes sur l’île et à l’Université de Cardiff, où il est diplômé en politique et en gallois. Il est marié et a trois enfants.

Dans une vidéo publié sur Twitter pour annoncer qu’il se tenait debout, ap Iorwerth a déclaré que le Pays de Galles était sur un « voyage vers l’indépendance », ajoutant: « Il est maintenant temps d’unir Plaid Cymru afin que nous puissions diriger le travail de construction d’un nouvel avenir pour le Pays de Galles. »