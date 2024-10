Rhume ou grippe : symptômes et quand consulter un médecin

À l’approche des mois les plus froids, faire la différence entre un rhume et une grippe peut devenir difficile lorsque les symptômes semblent similaires.

Comprendre les symptômes courants de chaque maladie peut vous aider à faire un choix éclairé concernant le traitement.

Voici ce qu’il faut savoir sur les symptômes du rhume et de la grippe et quand il est temps de consulter un médecin.

Symptômes du rhume

Les rhumes, causés par des virus, entraînent généralement des symptômes légers et de courte durée qui se concentrent principalement sur le nez, les sinus ou la gorge, selon HealthLink Colombie-Britannique.

Les symptômes courants du rhume comprennent l’écoulement nasal et les éternuements, les yeux rouges, les maux de gorge, la toux, les maux de tête et les courbatures.

Selon le service d’information sur la santé de la Colombie-Britannique, si le rhume survient souvent chez une personne ou si les symptômes durent plus de deux semaines, la cause peut être une allergie ou une sinusite plutôt qu’un rhume.

Symptômes de la grippe

La grippe, ou influenza, est une maladie respiratoire plus grave que le rhume.

Selon l’agence de santé publique du gouvernement fédéral, symptômes inclure l’apparition soudaine de fièvre, de toux, de douleurs musculaires et de douleurs. D’autres symptômes courants sont des frissons, de la fatigue, des maux de tête, des maux de gorge, une perte d’appétit et un nez qui coule ou bouché.

L’agence sanitaire prévient également que certaines personnes, notamment les enfants, pourraient souffrir de diarrhée, de nausées et de vomissements.

De graves complications et conséquences de la grippe sont possibles, notamment une aggravation des problèmes de santé chroniques, des complications cardiaques, une pneumonie et une insuffisance respiratoire, une hospitalisation et un décès.

Dans certains cas, les symptômes de la grippe se chevauchent avec des maladies respiratoires comme le VRS et le COVID-19, qui partagent des symptômes respiratoires et généraux similaires. Pour des comparaisons plus détaillées des symptômes, consultez les sources gouvernementales sur VRS et COVID 19.

Vaccins contre la grippe

Le vaccin contre la grippe est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et sa propagation, affirment les responsables de la santé. Santé Canada recommande que toutes les personnes âgées de plus de six mois se fassent vacciner chaque année, car les virus de la grippe changent chaque année et que le vaccin soit mis à jour pour correspondre aux souches en circulation.

Le vaccin contre la grippe ne protège pas contre d’autres maladies comme le RSV et le COVID-19, précise-t-il.

Pour trouver une clinique de vaccin contre la grippe près de chez vous ou pour plus d’informations sur la visite du vaccin contre la grippe de cette année Cliniques contre la grippe à travers le Canada.

Dois-je aller chez un médecin ?

Bien que la plupart des cas de rhume et de grippe puissent être traités avec du repos, de l’hydratation et des médicaments en vente libre, certains cas nécessitent des soins médicaux.

Pour les enfants, si les symptômes observés incluent l’incapacité de l’enfant à se réveiller ou à interagir avec les autres, des difficultés à respirer, à ne pas boire ou à manger comme d’habitude et/ou une humeur irritable, une visite chez le médecin devrait être la prochaine étape, a déclaré l’agence de santé publique du Canada dans son rapport. site web.

Les personnes à haut risque qui développent des symptômes doivent contacter leur prestataire de soins de santé pour obtenir des conseils, car des complications plus graves, notamment une pneumonie et une insuffisance respiratoire, peuvent survenir, a ajouté l’agence sanitaire.

En cas de grippe, l’agence de santé publique recommande aux personnes de rester à la maison et d’éviter tout contact avec les autres.