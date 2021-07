Rhume ou COVID ? Voici la différence, disent les médecins

Vous vous réveillez comme si vous aviez été renversé par un camion.

Vous avez à peine l’énergie de sortir du lit, votre tête est plus lourde qu’une boule de bowling et votre gorge donne l’impression d’avoir avalé un cactus.

Mais vous êtes complètement vacciné contre le coronavirus. Cela ne peut pas être COVID-19, n’est-ce pas ?

Bien que des infections révolutionnaires soient possibles, elles sont extrêmement rares, et les experts de la santé affirment que les Américains entièrement vaccinés sont plus susceptibles de souffrir d’un rhume d’été sévère que COVID-19.

« Nous avons assisté à un rebond très inhabituel de ces infections », a déclaré le Dr Andrew Preston, professeur de pathogénicité microbienne à l’Université de Bath au Royaume-Uni « Il semble que tout l’isolement que les gens ont traversé ait interféré avec la saisonnalité de ces infections. »

L’assouplissement de la distanciation sociale et du masquage lors des rassemblements peut avoir déclenché une augmentation des cas de rhume généralement observés pendant les mois d’automne et d’hiver, selon les experts de la santé. Les gens peuvent également signaler plus de cas qu’avant la pandémie parce qu’ils sont plus conscients de leurs symptômes.

Bien que les hôpitaux et les agences de santé publique ne suivent pas officiellement les cas de rhume, ils suivent d’autres infections qui pourraient être un marqueur du rhume.

« L’un d’eux est le VRS », a déclaré le Dr Melanie Swift, médecin du travail qui aide à diriger le plan de vaccination COVID-19 à la clinique Mayo.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est un virus courant qui provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume, principalement chez les enfants. C’est la cause la plus fréquente de pneumonie chez les enfants de moins d’un an aux États-Unis

« La grande histoire là-bas, c’est que nous voyons beaucoup de cas de VRS. … On ne le voit jamais en juin, juillet ou août. Nous ne le faisons tout simplement pas », a déclaré Swift.

Swift a déclaré que les médecins testent maintenant le coronavirus dans de nombreux cas de VRS « parce que les symptômes peuvent être indiscernables ».

De nombreux symptômes du rhume et du COVID-19 se chevauchent : fièvre, écoulement nasal, maux de gorge, toux et fatigue générale. Les experts disent que le seul symptôme qui peut distinguer un mauvais rhume de COVID-19 est la perte du goût ou de l’odorat.

Il n’y a pas non plus beaucoup de différence dans la durée de la maladie. Les symptômes d’un virus du rhume peuvent durer de sept à 10 jours. Les experts disent que les symptômes de COVID-19 apparaissent généralement deux à 14 jours après l’exposition et durent généralement jusqu’à deux semaines, mais cela varie selon les personnes.

Le seul « vrai moyen définitif » de connaître la différence entre un rhume d’été ou une infection bénigne de COVID-19 est le test PCR, a déclaré Preston.

Quel que soit le diagnostic, les experts exhortent les Américains qui ne se sentent pas bien à rester chez eux et à suivre les stratégies de santé publique mises en œuvre tout au long de la pandémie, telles que le masque et une bonne hygiène des mains.

« Restez à la maison et prenez soin de vous et réduisez l’exposition », a déclaré le Dr Len Horovitz, pneumologue et interniste au Lenox Hill Hospital de New York. « Les gens ne veulent pas être avec quelqu’un qui est malade. »

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.